Ersatzfahrplan für RB 75 Bombenverdacht in Osnabrück: Busse ersetzen Haller Willem

Osnabrück. Wegen Kampfmittelsondierungen in der Nähe des Hauptbahnhofs und damit zusammenhängender Streckensperrungen gilt für die zwischen Osnabrück und Bielefeld pendelnde Regionalbahn Haller Willem von Freitag, 5. Januar, bis Sonntag, 7. Januar, ein Ersatzfahrplan. Das teilt die Nordwestbahn (NWB) mit.

Sollte sich der Verdacht auf eine verschüttete Weltkriegsbombe oder andere explosive Munition bestätigen, wäre aufgrund der erforderlichen Kampfmittelbeseitigung der Zugverkehr auf der Linie RB 75 den Angaben zufolge sogar bis Montagmorgen, 8. Januar, beeinträchtigt.

Laut Ersatzfahrplan werden zunächst von Freitagspät bis Sonntagvormittag zwischen Osnabrück und Wellendorf Busse eingesetzt. Die Busse halten in Osnabrück an der Haltestelle „Hauptbahnhof“ (Bussteig 2), in Sutthausen an der Haltestelle „Bahnhof“, in Oesede an der Haltestelle „Gildehaus“, in Kloster Oesede an der Haltestelle „Am Markt“ und in Wellendorf an der Haltestelle „Bahnhof“.

Der vorläufige Ersatzfahrplan ist nach Angaben der NWB ab Donnerstag im Internet zu finden.