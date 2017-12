Betreiberin Silke Wulf Neue Kunst-Galerie am Osnabrücker Wall eröffnet

Osnabrück. In direkter Nachbarschaft zum Felix-Nussbaum-Haus, zum Kulturgeschichtlichen Museum und zur Villa Schlikker hat die Galerie W eröffnet. Gezeigt werden Fotografie, Malerei und Objekte von Thorsten Brinkmann und Jonas Burgert.

Ein Farbeimer, verbeult, mit rostigem Boden, die weiße Außenfläche mit Lackschlieren und Farbsprenkeln überzogen, ziert eine Porträtfotografie. Das deformierte Schrottrelikt tritt an die Stelle des Kopfes eines Mannes, der im feinen Anzug mit Orden auf der Brust für den Fotografen posiert. Beschäftigt man sich allerdings mit dem Künstler, der dieses Werk schuf, dann erfährt man, dass Fotograf und Porträtierter dieselbe Person sind. Bei genauer Betrachtung entdeckt man sogar das Kabel, mit dem der Mann in ungewohnter Pose die Kamera auf einem Stativ auslöst.

Brinkmann, und seine Werke sind zurzeit in der Galerie W zu sehen. Sie sind Teil einer „Duo-Ausstellung“: Unter dem Titel „Fantasie im Porträt“ hängen sie Seite an Seite mit Bildern von Jonas Burgert. Obwohl dessen Malerei auf Anhieb keinerlei Ähnlichkeit mit der skurrilen Porträtfotografie Brinkmanns hat, gehen die Werke in den lichtdurchfluteten Räumen der Galerie W eine spannungsgeladene ästhetische Liaison ein.

„Mein Ziel ist es, jungen Künstlern einen Platz zu bieten, an dem sie ihre Kunst präsentieren können“, sagt Galerie-Betreiberin Silke Wulf. Sie ist eine Newcomerin in der Osnabrücker Galerieszene. Als ihr Mann, buw-Gründer Karsten Wulf, mit seinem neuen Unternehmen in einen Neubau am Heger-Tor-Wall einzog, erfüllte sie sich einen Traum: Im Erdgeschoss des modernen Gebäudes inmitten gediegener Altarchitektur eröffnete sie die Galerie W. „Ich war schon immer von Kunst fasziniert, studiere Kunstgeschichte und bedauere, dass es eigentlich viel zu wenig Plätze für junge Kunst gibt“, sagt sie.

In der direkten Nachbarschaft zum Felix-Nussbaum-Haus, zum Kulturgeschichtlichen Museum und zur Villa Schlikker eröffnet Silke Wulf jetzt ein Forum, in dem Schwellenängste abgebaut werden. Hier dürfen sich auch Menschen hineintrauen, die sonst den Schritt in ein Museum scheuen.

Dafür bietet die jetzt gezeigte Doppelausstellung genügend Reize. Brinkmanns Selbstporträts sind äußerst unkonventionell. Der Hamburger Künstler ist ein Sammler von Alltagsgegenständen, die er, wie einst Objektkünstler Marcel Duchamp, zu Readymades formiert. Mit den Selbst-Fotografien fügt er seinem Werk einen zusätzlichen Aspekt hinzu, indem er seine eigene Person in ein kunsthistorisches Spektrum beamt, das vom 16. Jahrhundert bis heute reicht.

Mit der menschlichen Existenz beschäftigt sich Jonas Burgert in seiner Malerei. Gequälte Kreaturen, im dunklen Ambiente gefesselt an ein letztes, leuchtendes Relikt des Lebens, treffen auf selbstbewusste Anzugträger, die den Betrachter mit starrem Blick fixieren. Derweil gerät die Haut der Protagonisten zu grellen Farbträgern, sodass die Arbeiten zu einer Art modernem Chiaroscuro werden, der Hell-Dunkel-Malerei der Spätrenaissance.