Moorloch nur eine Luke im Boden Adventstürchen-Aktion im Theater Osnabrück

Osnabrück. Jede Menge spannende Einblicke in die Welt hinter den Kulissen des Schauspielhauses wurden bei der Adventstürchen-Aktion unserer Zeitung jetzt im Theater Osnabrück geboten.

Theaterpädagoge Dietz-Ulrich von Czettritz und Praktikantin Judith Gerdes führten die insgesamt 18 Mädchen und Jungen, die bei dem Rundgang dabei waren, auf, hinter und unter die Bühne im Großen Haus, zeigten ihnen Requisite, Kostümfundus, Maske, Schneiderei sowie den Chorsaal und die Übungsräume der Musiker und Tänzer. Als sich die Mädchen und Jungen das Bühnenbild der Komödie „Schöne Bescherungen“ ansehen durften, dessen nächste Aufführung wenige Stunden später auf dem Programm stand, durften sie nichts durcheinanderbringen. Wie von Czettritz den Kindern erklärte, lagen bereits alle Requisiten und Ausrüstungsgegenstände an den Positionen, an denen sie später von den Schauspielern benötigt werden würden. „Wenn ihr hier etwas woanders hinlegt, führt es dazu, dass die Schauspieler nachher großen Stress bekommen. Das wollen wir ihnen doch lieber ersparen“, meinte er.

Im Weihnachtspäckchen ist ein Wecker

Jana (8) wollte wissen, ob die liebevoll eingepackten Weihnachtspäckchen, die sich auf der Bühne unter einem schön geschmückten Christbaum befanden, leer oder wirklich mit Geschenken gefüllt waren. „Da ist wirklich etwas drin und sie werden in dem Stück auch ausgepackt“, meinte von Czettritz. Auf Nachfrage von Joona verriet er noch, dass sich kein Lego, sondern ein Wecker darin befindet. Hinter dem Bühnenbild von „Schöne Bescherungen“ wäre fast ein großes Malheur passiert. Eines der Kinder stolperte dort über eine der Streben, die von hinten die Kulisse abstützen. Zum Glück war alles sorgfältig verschraubt, so dass der Fehltritt keine Folgen hatte.

Von Czettritz hatte den Mädchen und Jungen hinter der Kulisse gezeigt, wie es die Bühnenbilder im Theater schneien lassen können. Das ist kein großer Trick, sondern es rieseln einfach weiße Papierschnitzel herab, die in einer Vorrichtung unter dem Schnürboden des Theaters aufgehängt sind. „Schnürboden“ wird der Deckenaufbau über der Bühne genannt, unter dem in 16 Metern Höhe an lagen Seilzügen etwa Kulissenteile und Vorhänge aufgehängt sind, die passend für die jeweiligen Stücke heruntergelassen werden können.

Bühne von unten angeschaut

Anschließend sahen sich die Kinder die Bühne mit ihrem drehbaren Innenteil von unten an. Als sie dort eine Leiter entdeckten, die unter einer Luke im Bühnenboden stand, wies von Czettritz darauf hin, dass es sich bei der Luke um das Loch handelt, in dem im aktuellen Weihnachtsstück „Die Bremer Stadtmusikanten“ der Esel bei einer Wanderung im Moor versinkt. „Wenn das passiert, steigt der Esel die Leiter hinab“, erklärte er. Die Kinder hatten das Stück alle bereits gesehen. Unter der Bühne gab es noch eine lustige Verwechslung: Als von Czettritz „Direktor“ sagte, verstanden die Kinder „Drektor.“

Nach einem Besuch im Kostümfundus, in dem sich Janna und Maik (beide 8) Hüte aufsetzen durften, ging es die „Maske“, also den Raum, in dem die Schauspieler geschminkt werden. Gleich beim Eintritt fielen den Kindern die „tierischen“ Masken der Hauptdarsteller aus den Bremer Stadtmusikanten auf. Von Czettritz wies darauf hin, dass solche Masken nach Maß für die jeweiligen Schauspieler gemacht werden, weil sie genau der Kopfform entsprechen müssen. Maskenbilder Thorsten Kirchner zeigte den Kindern noch, wie Perücken angefertigt werden – am Beispiel eines entstehenden Haarteils für das kommende Stück „Charlie Chaplin“ demonstrierte er das mühevolle Knüpfen und Verknoten der Haare. 40 Stunden lang dauert es, bis eine Perücke fertig ist, es müssen Tausende Haare eingefädelt und verknotet werden. Wie viele es genau sind, konnte Kirchner nicht sagen. „Das habe ich nie mitgezählt“, sagte er.

Ärzte für Kleidung

Einen besonders herzlichen Empfang gab es auch in der Kostümschneiderei, wo die beiden Schneiderinnen Christina Szczecina und Antonia Parr den Mädchen und Jungen ihr kunstfertiges Handwerk zeigten. 600 bis 800 Kostüme werden dort jährlich genäht – wie die Haarteile werden auch die Kleidungsstücke nach Maß für die Schauspieler angefertigt. Als Christina Szczecina wissen wollte, ob die Kinder schon Berufswünsche haben und ob vielleicht eines von ihnen Schneider werden wollte, meinte ein Mädchen, dass sie gerne Ärztin werden möchte. „Das sind wir ja auch“, meinte Szczecina, „nämlich Ärzte für Kleider.“

Zu den weiteren Stationen des Rundgangs gehörten noch die Übungsräume der Musiker und des Tanztheaters. Im Orchesterstudio stürmte Jona auf ein großes Pult in der Mitte vor. „Dort sitzt der Dirigent – also der Chef des Orchesters“, erklärte von Czettritz. Klar, dass Jona dann gleich eine typische Pose einnahm und einen imaginären Taktstock schwang.