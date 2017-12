Kritik an Stadtwerken Osnabrück Busfahrpläne an Feiertagen: Pro Bahn kritisiert „VOS-Bruchpiloten“

yjs/pm Osnabrück. Der Fahrgastverband Pro Bahn kritisiert die Stadtwerke Osnabrück wegen deren Fahrplanauskunft an den Feiertagen. Die App „VOS Pilot“ sei der „VOS Bruchpilot“.

Der Regionalverband Südwest-Niedersachsen von Pro Bahn wirft den Stadtwerken in einer Mitteilung vor, ihre Fahrplanauskunft und die Smartphoneanwendung „VOS Pilot“ nicht entsprechend zu pflegen. An Weihnachten, Silvester und Neujahr würden „hunderte Phantombusse“ fahren, schreibt Martin Sturm von Pro Bahn. Dabei habe doch insbesondere der „VOS Pilot“ alles einfacher und zuverlässiger machen sollen. „Noch immer sei genau das Gegenteil der Fall“, so Sturm.

Busse verlassen Depot später

„Auf allen Stadtbuslinien fahren nach den Auskunftsprogrammen der Stadtwerke Osnabrück an Heiligabend alle Busse bis nach Mitternacht wie an normalen Wochenenden, obwohl Heiligabend ab 17 Uhr Betriebsruhe herrscht und an den Weihnachtstagen und an Neujahr der Busverkehr erst mehr als zwei Stunden später als sonst beginnt“, kritisiert der Verband.

Informationen über Umwege

Bei einer Abfrage unserer Redaktion zu einer Verbindung, etwa an Heiligabend im Stadtgebiet um 19 Uhr, waren die nötigen Informationen durchaus zu erhalten. Allerdings waren dafür etwas Mühe und ein paar Klicks notwendig. In der Ergebnisliste erschien bei den Verbindungen je ein kleines gelbes Dreieck. Wer darauf klickte, erhielt den Hinweis auf Änderungen im Fahrplan an den Feiertagen. Ein paar Klicks weiter gab es die Informationen zu den geänderten Zeiten. „Ortskundige Fahrgäste können sich so selber zusammenbasteln, dass der Bus, der laut Fußnote ausdrücklich fährt, dann doch nicht verkehren wird“, schreibt Sturm. Bereits am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, sei das der Fall gewesen, obgleich Pro Bahn die Stadtwerke rechtzeitig darauf aufmerksam gemacht habe.

Gestrichene Linie im System

Damit nicht genug der Kritik: „Dass die Stadtwerke ihre Homepage und ihren ‚VOS-Bruchpiloten‘ in vielfältiger Weise nicht ernst nimmt, zeige auch, dass noch immer täglich jede Stunde bis zu zwölf Busse der Linie 34 in der Dodesheide angeboten würden, obwohl die Linie seit fast zwei Monaten komplett eingestellt sei“, schreibt Pro Bahn.

Stadtwerke bessern nach

Nach der Anfrage unserer Redaktion hinsichtlich der Kritik von Pro Bahn besserten die Stadtwerke am Donnerstag nach. „Wie von Herrn Sturm beschrieben, weisen wir unsere Kunden in der App ‚VOS Pilot‘ auf die geänderten Fahrpläne hin. Zur Optimierung der Auskunft haben wir die Information direkt in der App als ‚Störungsinformation‘ aufgeführt“, sagt Maik Blome, bei den Stadtwerken verantwortlich für Marketing und Vertrieb im Bereich Mobilitätsangebot. Nun erhalten die Kunden die wichtigsten Informationen auf einen Blick beim Klick auf das gelbe Dreieck. Blome versichert ferner, die Fahrgäste werden über die digitalen Anzeigen an den Haltestellen über die Änderungen im Feiertagsverkehr informiert und vor den Feiertagen über die Monitore in den Bussen. Darüber hinaus habe die Presse bereits über die geänderten Fahrpläne informiert.

Was die Linie 34 betrifft: „Die gestrichene Bus-Linie 34 wurde aus der Online-Fahrplanauskunft gelöscht. Diese Änderung ist ab Freitag im System gültig“, versichert Blome.