Klassiker auf Reisen „Krise mit Luise“ sorgt für viele Lacher in GMHütte

Georgsmarienhütte. Mit seinem Klassiker „Krise mit Luise“ gastierte das Theater „Musik und Fadenspiel“ am Mittwoch im Georgsmarienhütter Rathaus. Für viele Besucher war es nicht das erste Mal, dass sie das Stück sahen.

Dagmar und Harald Voß vom „Theater Musik und Fadenspiel“ in Osnabrück haben in ihrem aktuellen Flyer acht Stücke im Angebot. Bekannt sind sie jedoch vor allem für den Klassiker „Krise mit Luise“. Ein Zeichen dafür, wie beliebt das Stück ist, zeigte sich im Vorverkauf: Innerhalb von zwei Tagen waren beide Aufführungen ausverkauft. Katharina Hummert von der Stadt GMHütte zog in ihrer Begrüßung daraus das Fazit: „Das zeigt, dass sie solche Aufführungen auch wünschen.“

Dann ging es los, und das Ehedrama von Hugo und seiner Frau Luise nahm seinen Lauf. Das „unverschämte Stück Theater über den größten Macker aller Zeiten“, wie die Voß‘ ihr Stück beschreiben, sorgte gleich beim Eingangslied von Harald Voß für die ersten Lacher. Und eine Zuschauerin raunte ihrer Nachbarin zu: „Ist das herrlich.“

Barrierefreier Zugang im Rathaus gelobt

In der Pause bekannten sich Sabine Schmiegel und Axel Süßemilch als echte „Krise mit Luise“-Fans: „Wir sehen das Stück mindestens zum dritten Mal. Sonst waren wir aber immer im Figurentheater Alte Fuhrhalterei in Osnabrück.“ Zwar sei es dort sehr urig, was den beiden gut gefiel. Doch auch dem GMHütter Rathaus konnten die beiden etwas abgewinnen: „Ich finde es sehr schön, wenn öffentliche Gebäude auch für kulturelle Zwecke genutzt werden“, so Süßemilch, der dies vor allem aus Skandinavien kennt, wo Schulen in den Ferien umgenutzt werden. Außerdem sei für ihn als „Geh-Eingeschränkter“ der nahe gelegene Parkplatz und der barrierefreie Zugang ideal: „Das ist gelebte Inklusion“, sagte Süßemilch seine Krücke hebend. In Bezug auf das Stück fand er: „Das lohnt sich immer.“

Immer wieder schön

Auch nach Teil zwei, in dem Hugo durch einen Trick zum Putzen verdonnert wird, nur gut gelaunte Gesichter: „Das war super“, fand Anneliese Hansel. Schon gewohnte Reaktionen für Dagmar und Harald Voß. Sie erklärten auf Nachfrage: „Wir spielen das Stück in diesem Jahr seit 25 Jahren.“ Das Jubiläum werde aber nicht groß gefeiert.