Gegen das Insektensterben Naturschutzpreis für Erforschung der Libellenpopulation in Gehrde

Osnabrück. Daniel Berg erhält für seine Bachelorarbeit zur Libellenfauna in der Haseaue bei Gehrde den mit 500 Euro dotierten Förderpreis der Naturschutzstiftung des Landkreises Osnabrück für herausragende wissenschaftliche Arbeiten.

Von den 68 in Niedersachsen vorkommenden Libellenarten finden sich mehr als die Hälfte auf der Roten Liste der in ihrem Bestand bedrohten Spezies. Am Rückgang der Arten sind viele Faktoren beteiligt, wobei Pflanzenschutzmittel derzeit besonders in der Diskussion stehen. Aber auch Verluste an geeigneten Lebensräumen (Habitate) spielen eine große Rolle. Der Landkreis unterstützt habitatverbessernde Maßnahmen, wie sie in der Haseaue im Bereich Gehrde-Rüsfort durch Anlegen von Stillgewässern durchgeführt wurden. In diesem Bereich ging Daniel Berg auf die Suche nach abgelegten Larvenhüllen der geschlüpften Libellen (Exuvien). 1300 Stück fand er und bestimmte daraus 27 verschiedene Arten, entsprechend 40 Prozent des niedersächsischen Artenbestandes. In den Augen von Jürgen Christiansen, Geschäftsführer der Biologischen Station Haseniederung, ist dieser Artenreichtum ein schöner Beweis dafür, auf dem richtigen Weg zu sein.

Fluss Hase entfesseln

Genauso sieht das Kreisrat Winfried Wilkens, zugleich Geschäftsführer der Naturschutzstiftung: „Jahrzehntelang haben wir versucht, aus der Hase einen Kanal zu machen. Aber nun auch schon seit einigen Jahrzehnten gehen wir als Naturschutzbehörde den umgekehrten Weg und entfesseln den Fluss wieder, geben ihm über weite Strecken seine Natürlichkeit zurück“, sagte Wilkens. Er sei dem Preisträger dankbar, dass er es in seiner Arbeit nicht bei der Artenbestimmung belassen habe, sondern über konkrete Hinweise zur Pflege und Weiterentwicklung des Gebietes Praxisbezug hergestellt habe. Am Geld mangele es meistens nicht, denn über Ablösezahlungen von Bauherren für Eingriffe stehe ein Budget für Ausgleichsmaßnahmen zur Verfügung. Bergs Arbeit besitze gute Chancen, nicht nur Papier für die Schublade zu bleiben, sondern Vorlage für praktisches Tun zu werden.

Vom Thema begeistert

Herbert Zucchi, Professor für Zoologie und Ökologie an der Hochschule Osnabrück und Erstprüfer der eingereichten Beiträge, hält nichts davon, wenn seine Studenten sich mit ihren Arbeiten alle auf die Themen stürzen, die gerade besonders im Fokus stehen: „Macht das, was ihr gerne macht. Wenn ihr selbst von eurem Thema begeistert seid, dann wird auch alles andere gut“, rät er seinen Studenten.

Penible Arbeitsweise

Dass ein vermeintliches „Orchideen-Thema“ wie die Libellenforschung kein Karrierehindernis ist, hat sich im Falle des frischgebackenen Bachelors Daniel Berg gezeigt: Das Planungsbüro IPW in Wallenhorst hat ihn eingestellt. Zur Preisverleihung war sein neuer Chef Holger Böhm mitgekommen. Der sagte: „Wir haben ihn nicht wegen der Libellen genommen, sondern weil er mit seiner peniblen Arbeitsweise gezeigt hat, dass er zu uns passt.“