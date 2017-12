Renaissance bis Swing Schönes Adventskonzert des Vokalconsorts Osnabrück

Osnabrück. Das Vokalconsort Osnabrück gestaltete sein Adventskonzert in der Bergkirche in diesem Jahr gemeinsam mit einem Jazz-Klaviertrio.

Mit dem Titel „Swinging Christmas“ für sein Adventskonzert hat das Vokalconsort Osnabrück eigentlich etwas geschummelt, doch wer wollte nach einem so stimmigen Programm deswegen zürnen? Es swingt eindeutig in Kirby Shaws Version von „Carol of the bells“. Die übrigen Stücke der zweiten Programmhälfte sind zwar durch die Harmonik und die Besetzung – der Chor lässt sich durch ein Jazztrio begleiten – im Jazz zu verorten, aber nicht unbedingt im Swing, und die erste Hälfte gehörte auch ganz offiziell klassisch orientierten Werken des 20. und 21. Jahrhunderts.

Klassischer a-cappella-Chor

Mit einer Ausnahme: Tomas Luis de Victoria ist ein Komponist der Renaissance, und dort fühlt sich der Chor, nach dem klanglichen Resultat zu urteilen, auch ziemlich wohl. Diese insgesamt ziemlich kontemplative erste Hälfte offenbart die Stärken des Vokalconsorts als klassischer a-cappella-Chor: Präzise Gestaltung und gut ausgewogener Klang, besonders die Soprane strahlen. Die Pausenmusik des Jazztrios mit Christopher Wasmuth am Klavier, Arnold Ogrodnik am Kontrabass und Benno Glüsenkamp am Schlagzeug geht einigermaßen unter, vor allem am Glühweinausschank im hinteren Teil der Bergkirche.

Doch der eigentliche Reiz ist ja an diesem Abend auch die Kombination der beiden Ensembles. Und die funktioniert absolut reibungslos; unter dem entspannten Chorleiter Stephan Lutermann musizieren Sänger und Instrumentalisten wie selbstverständlich zusammen.