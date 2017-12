„Kurz und extrem“ Osnabrücker Einzelhandel mit Weihnachtsgeschäft zufrieden

Osnabrück. Traditionell machen Einzelhändler je nach Branche zur Weihnachtszeit zwischen 20 und 30 Prozent ihres Jahresumsatzes. Nach Auskunft von Boris Hoffmann-Schevel vom Handelsverband Osnabrück-Emsland ist der lokale Handel grundsätzlich mit dem Weihnachtsgeschäft zufrieden.

„Die Umsätze haben mittlerweile ein erwartetes Level erreicht. Die Tendenz in den meisten Branchen geht sogar eher noch über das Niveau des Vorjahres hinaus“, sagt Hoffmann-Schevel. Allerdings habe das Weihnachtsgeschäft vor allem kalenderbedingt in diesem Jahr erst sehr spät angezogen. Mit den Angeboten rund um den „Black Friday“ habe es im November starke Umsätze gegeben, die Kurve sei Anfang Dezember, eigentlich traditioneller Beginn des Weihnachtsgeschäfts, aber zunächst nach unten gegangen. „Im Grunde hat die heiße Phase erst mit der 50. Kalenderwoche begonnen.“ Seither seien die Läden aber voll, das Geschäft laufe eben in diesem Jahr „kurz und extrem“.

Noch kein endgültiges Fazit

In Mittelzentren wie Lingen oder Melle habe es diese Delle allerdings nicht gegeben. Apropos Melle: Hier sei der vom örtlichen Einzelhandel aufgelegte Gutschein, der in nahezu allen Geschäften Gültigkeit besitzt, sehr gut angenommen worden. „Vielleicht wird dieses Modell auch für Osnabrück interessant“, sagt Hoffmann-Schevel. Noch könne aber kein endgültiges Fazit gezogen werden, so der Fachmann. Der Grund: Geldgeschenke zu Weihnachten liegen mehr und mehr im Trend, genau wie Gutscheine werden diese Präsente eben erst nach Weihnachten in den Handel getragen. Betroffen davon sei vor allem der Bekleidungs- und Schuhhandel, bei dem in den vergangenen Wochen eine gewisse Zurückhaltung spürbar war.

Erfolg mit Kombination

Zu den Gewinnern gehören dagegen Einzelhändler, die parallel mehrere Vertriebskanäle nutzen. „Die besten Ergebnisse sehen wir bei Unternehmen, die stationären Einzelhandel und Online-Versand miteinander kombinieren“, sagt der Experte des Handelsverbands. Ein gutes Beispiel dafür sei das Unternehmen Schäffer mit seinem neuen Lieferservice. Zu beobachten sei auch, dass die durchschnittlichen Bonwerte ansteigen. „Die Menschen kaufen viel hochwertige Waren“, berichtet Hoffmann-Schevel. Zu den Rennern im Weihnachtsgeschäft gehörten vor allem Handys, Spielkonsolen und Bluetooth-Boxen, aber auch Bücher und Aktionsangebote im Spielwarensegment. Last-Minute-Käufer haben am Samstag, 23. Dezember, noch die Gelegenheit, letzte Weihnachtseinkäufe zu erledigen. Da Heiligabend auf einen Sonntag fällt, bleiben die Geschäfte an diesem Tag geschlossen.