Ein schillerndes Leben „Falco“ am 25. März in der Osnabrück-Halle

Osnabrück. Im vergangenen Jahr erlebte der österreichische Popstar Falco seine Auferstehung in einer fast ausverkauften Osnabrück-Halle. Am 25. März kommt das Musical um den 1998 tödlich verunglückten Sänger wieder.

Mit den Stücken „Der Kommissar“, „Jeanny“ und „Rock Me Amadeus“ wurde Hansi Hölzel ein Weltstar. Seinen Künstlernamen entlieh er sich bei dem Skispringer Falko Weißpflog. Anders als der Sportler erlebte der Popstar jedoch einen Absturz. Drogen und Alkohol haben Falco zugesetzt und schließlich wohl auch zu seinem Unfalltod beigetragen. Sein schillerndes Leben wird in dem Musical nacherzählt – basierend auf den Erinnerungen seines Managers Horst Bork, der der Produktion beratend zur Seite stand.

Die Aufführung von „Falco – Das Musical“ in der Osnabrück-Halle beginnt am Sonntag, 25. März, um 19 Uhr. Eintritt: 43,90 bis 73,90 Euro. Tickets erhältlich in den Geschäftsstellen der Tageszeitung (für OS-Card-Inhaber 3,50 Euro Rabatt) oder unter Kartentelefon: 0541/349024.