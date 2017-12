Freitag, 22. Dezember Punkfest im Bastard Club in Osnabrück

Osnabrück. Zwei Tage vor dem Heiligen Abend wird es im Bastard Club in Osnabrück noch einmal richtig laut. Dann spielen dort beim Punkfest die Bands Burger Weekends und die Ramones-Coverband The Runarounds aus Osnabrück sowie The Dutts aus Hamburg.

Mit Power-Pop-Punk macht die Osnabrücker Band Burger Weekends seit 2014 die Runde. Ihre an die Undertones und Ramones angelegte Musik spielte das Trio schon in der ganzen Republik. Aber zu Weihnachten kommen die braven Jungs nach Hause. So ähnlich ist der Fall auch bei The Runarounds gelagert. Das Trio um Schlagzeuger Alex Lex spielt Stücke der Ramones. Es sucht sich aber nicht Gassenhauer wie „Sheena is a Punkrocker“, sondern unbekannte Lieder, die die New Yorker nie oder selten live spielten. Die dritten im Bunde sind The Dutts. Die Gäste aus Hamburg spielen laut Selbstdarstellung „Dark Hardcoregaragepunk“.

Das Punkfest im Bastard Club in Osnabrück beginnt am Freitag, 22 Dezember, um 20 Uhr. Eintritt: 8 Euro. Kartentelefon: 0541/91590178.