Weihnachtsvorlesung 2017 Chemie stimmt: Weiße Weihnacht an der Uni Osnabrück

Osnabrück. Zum dritten Mal hat das Osnabrücker Universitätsinstitut für Chemie neuer Materialien zur Weihnachtsvorlesung eingeladen. Wie gewohnt zeigten Juniorprofessor Marco Beeken und sein Doktorand Michael Budke viele farbenfrohe Experimente – dieses Mal ganz im Zeichen des bevorstehenden Festes.

„Achtung, gleich erschreckt sich ganz Jerusalem“, kündigte Marco Beeken an, und als die vier Coladosen mit einem lauten Knall vom fiktiven Adventskranz flogen, kam es natürlich genauso. Jerusalem, beziehungsweise Bethlehem, war der große Hörsaal an der Barbarastraße, denn dort interpretierten der preisgekrönte Osnabrücker Chemieprofessor Beeken und sein Assistent Michael Budke die Weihnachtsgeschichte chemisch. Kleine Pointe am Rande: Der große Hörsaal auf dem früheren Kasernengelände am Campus Westerberg war tatsächlich mal ein Stall – zwar für Pferde statt für Ochs und Esel, aber immerhin.

Verpuffung auf dem Königsweg

Die bekannte Geschichte von der obdachsuchenden Schwangeren und ihrem Ehemann, der nicht der Vater des Kindes ist, nutzten Beeken und Budke als Reservoir für witzig verpackte, chemische Experimente. Mit einem „wunderbaren Wunderpulver“ wurde beispielsweise innerhalb einer Nanosekunde eine Flüssigkeit gebunden, die auf dem Laborgefäß als „Jesu Pipi“ ausgezeichnet war. Farbige Verpuffungen in mehreren Luftballons simulierten den Stern von Bethlehem, der einst den drei Weisen aus dem Morgenland die Richtung wies. (Weiterlesen: Chemie am Kneipentresen – 1. „Pub Science“ in Osnabrück)

Von Maria und Josef geprüft

Natürlich ging auch der eine oder andere Versuch schief. „Das sollte jetzt ein fein verteiltes Eisenpulver sein, aber das ist natürlich schon wieder völlig durchoxidiert“, beklagte sich Beeken, der aber keinen Grund zum Verzweifeln hatte. „Für den Fall haben wir natürlich was anderes vorbereitet.“ Zudem hatte das dynamische Duo Beeken und Budke –wie es sich für eine Weihnachtsvorlesung gehört – immer auch eine Prise Akademikerhumor parat: „Die Echtheitsprüfung haben wir nach Josef und Maria et al. durchgeführt.“

Anzeige Anzeige

Make Chemistry Great Again: Video von der Uni-Weihnachtsvorlesung 2016 in Osnabrück

Chaos im Hörsaal

Am Ende der chemisch erzählten Weihnachtsgeschichte hatten die beiden Wissenschaftler schließlich so viel Unordnung angerichtet, dass für Teil zwei der Vorlesung erst einmal aufgeräumt werden musste. Diesen Job übernahmen zwei Laborassistentinnen. Die männlichen Zeremonienmeister standen zeitweilig mit den Händen in den Taschen daneben. Zwar bedankte sich Marco Beeken am Ende der Veranstaltung bei den beiden Damen, aber das Gleichstellungsbüro der Uni Osnabrück dürfte von solchen Inszenierungen nicht gerade begeistert sein.

Schnee aus Tischtennisbällen

Der zweite Teil der Weihnachtsvorlesung stand dann unter dem Motto Festvorbereitung. Beeken und Budke ließen dafür zum Beispiel Aktivkohlestückchen in einer reinen Sauerstoffatmosphäre fallen und interpretierten das dabei entstandene Glühen als eine Art Weihnachtskugel. Der Professor dichtete dazu passend den Titel eines Weihnachtsliedklassikers um: „Leise rieselt die Aktivkohle!“ (Weiterlesen: Greenlab_OS der Uni Osnabrück macht den Chemieunterricht spannend)

Zum großen Finale rieselte dann doch noch der Schnee, allerdings wieder nicht in Form von kristallisiertem Wasser, sondern in der Gestalt von Tischtennisbällen, die mit einem lauten Knall aus einer Tonne flogen. Das Publikum im vollen Hörsaal klatschte begeistert.