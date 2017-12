Osnabrück. An Silvester 2017 hat fast kein Supermarkt in Osnabrück geöffnet. Die letzten Einkäufe vor dem Jahreswechsel sollten am Samstag, 30. Dezember 2017, erledigt werden. Hier finden Sie die Öffnungszeiten der Supermärkte in Osnabrück am Tag vor Silvester 2017.

Normalerweise haben die Supermärkte an Silvester zumindest ein paar Stunden offen. Da Silvester 2017 auf einen Sonntag fällt, sieht es in diesem Jahr anders aus. Aldi, Lidl, Rewe, Netto und Co haben angekündigt, ihre Filialen deutschlandweit an Silvester 2017 geschlossen zu lassen, um ihren Mitarbeitern den Sonntag als freien Tag zu gönnen. Dafür haben die Supermärkte aber am Tag vor Silvester, am Samstag, 30. Dezember 2017, teilweise länger geöffnet. Hier gibt es die Öffnungszeiten im Überblick.

Öffnungszeiten von Aldi, Lidl, Rewe, Edeka und Co am Tag vor Silvester:

Aldi:

Mönkedieckstraße: 8 bis 21 Uhr

Alle weiteren Filialen haben von 8 bis 20 Uhr geöffnet.

Lidl:

Alle Filialen haben von 8 bis 21 geöffnet.

Rewe:

Bohmter Straße: 7 bis 22 Uhr

Heinrichstraß: 7 bis 23 Uhr

Buersche Straße: 7 bis 22 Uhr

Edeka:

Am Wulfter Turm: 7 bis 21 Uhr

Bürener Straße: 8 bis 21 Uhr

Eberleplatz: 7 bis 21 Uhr

Iburger Straße: 7 bis 22 Uhr

Johannisstraße: 7.30 bis 21 Uhr

Lissy-Rieke-Straße: 7 bis 22 Uhr

Meller Landstraße: 8 bis 21 Uhr

Natruper Straße: 7 bis 21 Uhr

Petersburger Wall: 7 bis 22 Uhr

Tannenburgstraße: 7 bis 21 Uhr

Töpferstraße: 7 bis 21 Uhr

Kaufland:

Kurt-Schumacher-Damm: 7 bis 22 Uhr

Netto:

Bramscher Straße: 7 bis 22 Uhr

Franz-Lenz-Straße: 7 bis 21 Uhr

Hannoversche Straße: 7 bis 22 Uhr

Hasestraße: 7 bis 21 Uhr

Johannisstraße: 7 bis 22 Uhr

Mindener Straße: 7 bis 21 Uhr

Nordstraße: 7 bis 20 Uhr

Springmannskamp: 7 bis 22 Uhr

Weidenstraße: 7 bis 22 Uhr

Real:

Carl-Fischer Straße: 8 bis 22 Uhr

Penny:

Bremer Straße: 8 bis 21 Uhr

Meller Straße: 7 bis 22 Uhr

Allfrisch:

Krahnstraße: 8 bis 20 Uhr

Lotter Straße: 7 bis 20 Uhr

Combi:

Mönkedieckstraße: 8 bis 21 Uhr

Natruper Straße: 7 bis 22 Uhr

K+K

Franz-Lenz-Straße: 7 bis 24 Uhr

Meller Landstraße: 7.30 bis 22 Uhr

Ostringerweg: 7 bis 24 Uhr

Diese Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.