Linie RB 66 Eurobahn: Osnabrücker ärgert sich über Verspätung in Richtung Münster

Osnabrück. Peter Bigus ärgert sich. Der Osnabrücker pendelt an Wochentagen täglich mit der Bahn zu seinem Arbeitgeber nach Lüdinghausen im Kreis Coesfeld. Seit die Eurobahn die Strecke bedient, läuft es nicht mehr richtig rund.

Peter Bigus pendelt die Strecke von Osnabrück nach Münster seit über fünf Jahren, wie der 54-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion berichtet. Er arbeitet bei einem Logistikunternehmen in Lüdinghausen. Mit der RB 66 fährt er von Osnabrück aus von Montag bis Freitag um 5.19 Uhr nach Münster. Von Münster aus steigt er noch einmal um, fährt dann bis zum Bahnhof Nottuln-Appelhülsen, wo er von einem Arbeitskollegen eingesammelt und mit zur Firma genommen wird. Wenn alles klappt, ist er um kurz vor sieben auf der Arbeit. „Es ist wichtig, dass ich pünktlich bin.“ (Lesen Sie auch: Warum sich diese Menschen für oder gegen Pendeln entschieden haben)

Das sei in den vergangenen Tagen dreimal nicht der Fall gewesen. Jedes mal sei die Eurobahn unpünktlich gewesen, die seit dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember die Strecke von der Westfalenbahn übernommen hatte. Am Dienstag, dem 12. Dezember, sei die Bahn statt um 5.19 Uhr erst gegen 5.45 Uhr gefahren, einen Tag später, am Mittwoch, sei sie ganz ausgefallen. „Ohne weitere Begründung“, so Bigus. Am vergangenen Montag, dem 18. Dezember, sei die Bahn ebenfalls 30 Minuten später gefahren, auch hier ohne weitere Erklärung. In Folge der Verspätungen und Ausfälle verpasste Bigus seinen Anschlusszug oder musste zurück nach Hause und mit dem Auto zur Arbeit fahren.

„Bemerkenswerte Verspätungen“

„Vielleicht sind das normale Startschwierigkeiten“, sagt Bigus, „aber die Zuverlässigkeit lässt schon sehr zu Wünschen übrig und auch der Informationsfluss, warum die Bahnen Verspätung haben und wann sie jetzt fahren, ist verbesserungswürdig.“ Bei der Westfalenbahn habe auch nicht immer alles geklappt. „Aber drei Verspätungen innerhalb von sieben Tagen sind schon bemerkenswert.“

Eurobahn-Eigentümer Keolis räumt die Verspätungen ein und bedauert in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber unserer Redaktion, dass die Verspätungen offenbar nicht ausreichend am Bahnsteig kommuniziert worden sind. Generell würden alle Fahrplanabweichungen an die zuständigen Stellen gemeldet. Die Gründe, warum die Informationen nicht angezeigt worden seien, gelte es zu prüfen. Die Verspätung am 18. Dezember sei einer zu spät abgeschlossenen Baumaßnahme auf der Strecke geschuldet, für die übrigen Verspätungen nennt Keolis keinen Grund.

Nicht der einzige Kunde, der hadert

Peter Bigus ist nicht der einzige Kunde, der mit der Eurobahn hadert. Gegenüber den Westfälischen Nachrichten hatte sich eine Mutter beschwert, deren Tochter von Hörstel aus mit der RB 61 nach Osnabrück fährt, wo sie zur Schule geht. Sie sei am Donnerstag vergangener Woche auf dem Bahnhof Hörstel stehegelassen worden, weil die Zugabteile überfüllt gewesen seien. Keolis begründet das damit, dass die Eurobahn übergangsweise für das Teutobuger-Wald-Netz zum Teile Züge mit verminderter Kapazität einsetze.

Bis Jahresende sollen nun aber fünfteilige anstatt dreiteilige Züge fahren. Das Unternehmen habe auf die Zulassungen für acht neue Fahrzeuge vom Eisenbahn-Bundesamt gewartet. Das sei auch so mit allen Aufgabenträgern abgestimmt worden.

Ärger ist für die Eurobahn nicht neu. Schon im Dezember vergangenen Jahres hatte sich die Klagen über die Eurobahn gehäuft. So sehr, dass der Verkehrsverbund OWL zeitweilig prüfen wollte, ob eine Kündigung möglich ist. Damals hatte Keolis die Ausfälle mit der Erkrankung zahlreicher Lokführer begründet.