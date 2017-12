Köttbullar, Köfte und Co. Im April steigt Osnabrücks erstes Hackfestival

Zwei Tage im Zeichen von Burger, Mettbrötchen, Köfte und Co.: Am 14. und 15. April 2018 findet das erste Hackfestival in Osnabrück statt. Symbolfoto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Osnabrück. Zwei Tage im Zeichen von Burger, Köttbullar, Köfte und Co.: Am 14. und 15. April 2018 findet das erste Hackfestival in Osnabrück statt. Hinter der Veranstaltung steckt die Osnabrücker Marketing- und Eventagentur Next Choice.