Nachmieter von Betten Kirchhoff Feinschmecker Brörmann eröffnet „100 % hausgemacht“ in Osnabrück

Feinschmecker Stefan Brörmann will im kommenden Jahr in der Osnabrücker Georgstraße das „100 % hausgemacht“ eröffnen. Foto: Claudia Sarrazin

Osnabrück. Fitnessbrötchen, Rinderrouladen und Tea to go statt Matratzen, Bettlaken und Kopfkissen: Feinschmecker Brörmann wird mit Beginn des Jahres 2018 Nachmieter von Betten Kirchhoff in der Osnabrücker Georgstraße und will dort „100 % hausgemacht“ eröffnen. Der Name beschreibt zugleich das Konzept des gastronomischen Betriebs.