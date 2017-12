Brände und Unfälle Alkohol und häusliche Gewalt: Osnabrücker Polizist über Weihnachtsdienste

Osnabrück. Sieht der Streifendienst an Heiligabend und den Feiertagen für Polizisten anders aus als sonst? Oder ist alles wie immer?

Frank Oevermann ist Pressesprecher der Polizeiinspektion Osnabrück und seit 33 Jahren bei der Polizei. Im Gespräch erzählt der 50-Jährige, der lange selbst Streife gefahren ist, von den Besonderheiten an Weihnachten.

Herr Oevermann, was ist das Besondere am Dienst an Heiligabend und an den Feiertagen?

Das Besondere ist der Anlass und das weihnachtliche Gefühl. Selbst bei der Polizei ist dann geschmückt (lacht). Die Kollegen, die Dienst haben, bringen bisweilen was Leckeres zum Essen mit, das sich alle teilen. Das ist schon was Anderes, als wenn man im Hochsommer Dienst macht. Im Einsatz weiß man auch an Weihnachten nie, was passiert – das ist an allen anderen Tagen ganz genauso.

Sind die Menschen aggressiver oder friedlicher gestimmt?

An Heiligabend selbst ist nicht all zu viel los. Die Leute sind zuhause und nicht auf der Straße. Das ändert sich aber mit den weiteren Feiertagen. Manche Leute haben offensichtlich Schwierigkeiten mit ihrer Freizeit klarzukommen und zwei, drei Tage mit ihrer Familie zu verbringen. Die Erwartungshaltung an das Fest ist vielleicht zu hoch, die Geschenke sind nicht die Richtigen, dann kommt Alkohol dazu und es kommt zu häuslicher Gewalt. Auch die Suizidversuche mehren sich an solchen Tagen oft.

Was sind die häufigsten Einsätze an den Feiertagen?

Witterungsbedingt sind das Unfälle. Das nimmt vor allem am ersten und zweiten Weihnachtstag zu, an denen der Angehörigentourismus einsetzt und die Leute die Verwandtschaft besuchen. Auch Einbrüche häufen sich; viele Menschen sind nicht zuhause und Einbrecher kennen keine Feiertage. Dazu kommen dann Brände: Dass die Leute vergessen, die Kerzen auf dem Adventskranz auszumachen, ist nach wie vor ein Klassiker.

Drückt die Polizei bei kleineren Delikten an Weihnachten schon mal ein Auge zu?

Da darf keiner mit rechnen (lacht). Die Polizei hat bei Kleinigkeiten einen Ermessensspielraum, der an solchen Tagen dann vielleicht schon mal eher zugunsten des Missetäters genutzt wird. Grundsätzlich ist das aber nicht anders als an anderen Tagen auch. Gesetzte gelten an allen Tagen. Sonst machen wir uns unglaubwürdig.