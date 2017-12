Osnabrück. Da Heiligabend 2017 auf einen Sonntag fällt, sind fast alle Supermärkte in Osnabrück am 24. Dezember 2017 geschlossen. Es gibt aber Ausnahmen. Hier finden Sie die Supermärkte, die an Heiligabend 2017 in Osnabrück geöffnet haben.

Allfrisch, Lotter Straße: 9 bis 12 Uhr

Edeka, Eberleplatz: 9 bis 12 Uhr

Edeka, Petersburger Wall: 9 bis 12 Uhr

Edeka, Schützenstraße: 8 bis 11 Uhr

Edeka, Zum Forsthaus: 8 bis 11 Uhr

Die Filialen von Aldi, Lidl, Rewe, Netto, Penny, Real und Kaufland bleiben in Osnabrück an Heiligabend 2017 geschlossen. Der Grund ist simpel: Heiligabend fällt 2017 auf einen Sonntag. Die Supermarkt-Ketten hätten zwar aufgrund einer Sonderregelung am 24. Dezember öffnen können. Doch Aldi, Lidl, Rewe, Netto, Penny, Real und Kaufland haben angekündigt, ihre Filialen deutschlandweit an Heiligabend 2017 geschlossen zu lassen, um ihren Mitarbeitern den Sonntag als freien Tag zu gönnen.

Alle Supermärkte in Osnabrück bleiben am 1. und 2. Weihnachtstag 2017 in Osnabrück geschlossen.

