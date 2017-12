Öffnungszeiten der Bäckereien in Osnabrück an Silvester 2017:

Welche Bäcker haben in Osnabrück an Silvester 2017 geöffnet? MEC öffnen

Öffnungszeiten an Silvester 2017 in Osnabrück: Diese Bäckereien bieten an Silvester 2017 frische Brötchen an. Symbolfoto: dpa

Osnabrück. Wer an Silvester 2017 nicht auf frische Brötchen verzichten will, der braucht nicht lange suchen. Einige Bäcker in Osnabrück öffnen auch am 31. Dezember 2017. Unsere Redaktion hat aufgelistet, wann welcher Bäcker in Osnabrück an Silvester 2017 geöffnet hat.