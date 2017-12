Osnabrück. Wer an Weihnachten 2017 nicht auf frische Brötchen verzichten will, der braucht nicht lange suchen. Einige Bäckereien in Osnabrück öffnen auch an Heiligabend 2017 und am 1. und 2. Weihnachtstag 2017. Unsere Redaktion hat aufgelistet, wann welcher Bäcker geöffnet hat.

Öffnungszeiten der Bäckereien in Osnabrück an Weihnachten 2017: Viele Bäckereien in Osnabrück haben auch an den Weihnachtsfeiertagen geöffnet. In dieser Übersicht finden Sie zu Beginn die Öffnungszeiten für Heiligabend 2017 und am Ende die Öffnungszeiten für den 1. und 2. Weihnachtstag 2017.

Öffnungszeiten der Bäckereien in Osnabrück an Heiligabend 2017:

Wellmann:

Birkenallee: 8 bis 13 Uhr

Die Blankenburg: 8 bis 13 Uhr

Lotter Straße: 8 bis 13 Uhr

Mönkedieckstraße: 8 bis 13 Uhr

Sutthausen: 8 bis 13 Uhr

Weidencarree: 8 bis 13 Uhr

Alle weiteren Filialen bleiben geschlossen.

Coors/Stadtbäckerei:

Bramscher Straße: 8 bis 12 Uhr

Hasestraße: 8 bis 12 Uhr

Hauptbahnhof: 6 bis 18 Uhr

Nordstraße: 8 bis 12 Uhr

Petersburger Wall: 8 bis 12 Uhr

Rosenplatz: 7 bis 12 Uhr

Alle weiteren Filialen bleiben geschlossen.

Grave:

Bremer Straße: 8 bis 11 Uhr

Eller Straße: 8 bis 11 Uhr

Iburger Straße: 8 bis 11 Uhr

Meller Straße: 8 bis 11 Uhr

Neumarkter Straße: 8 bis 11 Uhr

Schützenstraße: 8 bis 11 Uhr

Widukindplatz: 8 bis 11

Alle weiteren Filialen bleiben geschlossen.

Middelberg:

Iburger Straße: 7 bis 12 Uhr

Johannisstraße: 8 bis 12 Uhr

Jürgensort: 8 bis 12 Uhr

Kurt-Schumacher-Damm: 8 bis 12 Uhr

Lerchenstraße: 7.30 bis 12 Uhr

Meller Straße: 7.30 bis 12 Uhr

Pagenstecher Str.: 8 bis 12 Uhr

Sutthauser Str.: 8 bis 11.30 Uhr

Alle weiteren Filialen bleiben geschlossen.

Öffnungszeiten der Supermärkte in Osnabrück an Heiligabend 2017

Wieking:

Hesselkamp: 8 bis 13 Uhr

Strothmannsweg: 8 bis 13 Uhr

Wersener Straße: 8 bis 13 Uhr

Justus:

In der Dodesheide: 8 bis 11 Uhr

Natruper Straße: 8 bis 11 Uhr

Coppenrath:

Bramscher Straße: 8 bis 13 Uhr

Zum Forsthaus: 8 bis 11 Uhr

Kniepenkerl:

Meller Straße: 8 bis 11.30 Uhr

Alle weiteren Filialen bleiben geschlossen.

Café am Markt:

8.30 bis 13 Uhr

Kaffeehaus Lohmann:

7.30 bis 13 Uhr

BackWerk:

6 bis 14 Uhr

Brinkhege:

Alle Filialen bleiben geschlossen.

Rahe:

Alle Filialen bleiben geschlossen.

Back-Factory:

Die Filiale bleibt geschlossen.

RosenBack:

Die Bäckerei bleibt geschlossen.

Öffnungszeiten der Bäckereien in Osnabrück am 1. Weihnachtstag 2017:

Öffnungszeiten der Bäckereien in Osnabrück am 1. Weihnachtstag 2017: Wer am 1. Weihnachtstag 2017 in Osnabrück frische Brötchen kaufen möchte, hat genau eine Anlaufstelle. Nur die Coors-Filiale am Hauptbahnhof hat von 6 bis 21.30 Uhr geöffnet. Alle weiteren Bäcker und Bäckerei-Filialen in Osnabrück bleiben am 1. Weihnachtstag 2017 geschlossen.

Öffnungszeiten der Bäckereien in Osnabrück am 2. Weihnachtstag 2017:

Öffnungszeiten der Bäckereien in Osnabrück am 2. Weihnachtstag: Einige Bäckereien haben in Osnabrück auch am 2. Weihnachtstag 2017 geöffnet. Hier finden Sie die Öffnungszeiten im Überblick.

Middelberg:

Iburger Straße: 7 bis 12 Uhr

Johannisstraße: 8 bis 12 Uhr

Jürgensort: 8 bis 12 Uhr

Kurt-Schumacher-Damm: 8 bis 12 Uhr

Lerchenstraße: 7.30 bis 12 Uhr

Meller Straße: 7.30 bis 12 Uhr

Pagenstecher Str.: 8 bis 12 Uhr

Sutthauser Str.: 8 bis 11.30 Uhr

Alle weiteren Filialen bleiben geschlossen.

Wieking:

Hesselkamp: 8 bis 13 Uhr

Strothmannsweg: 8 bis 13 Uhr

Wersener Straße: 8 bis 13 Uhr

Coors/Stadtbäckerei:

Hauptbahnhof: 6 bis 21.30 Uhr

Alle weiteren Filialen bleiben geschlossen.

BackWerk:

8 bis 18 Uhr

Folgende Bäckereien sind in Osnabrück am 2. Weihnachtstag 2017 nicht geöffnet:

alle Filialen der Bäckerei Wellmann

alle Filialen der Bäckerei Brinkhege

alle Filialen der Bäckerei Justus

alle Filialen der Bäckerei Kniepenkerl

alle Filialen der Bäckerei Grave

alle Filialen der Bäckerei Rahe

Back-Factory

Kaffeehaus Lohmann

Café am Markt

RosenBack

Coppenrath

Diese Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.