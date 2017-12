Aprés Ski für den guten Zweck 3100 Euro für den Mobilen Kinderhospizdienst

Osnabrück/Belm. Mit ihrer siebten Aprés-Ski-Party haben Anne Lübker und Susanne Helmich 3100 Euro für den Mobilen Kinderhospizdienst gesammelt. Jetzt übergaben sie ihre bislang größte Spende.

Zum siebten Mal hatten Lübker und Helmich zur Aprés-Ski-Party für den guten Zweck geladen und 100 Gäste waren in Lecons Scheune dabei gewesen als es zur Mitternacht das traditionelle „Last Christmas“ und den Schnee aus der Schaumkanone gab.

Neben dem Spaß am Feiern ging es dabei natürlich auch wieder um eine Spende für den Mobilen Kinderhospizdienst. Mehr als 3000 Euro übergaben Lübker und Helmich im Hospiz Osnabrück an Ellen Ortmeyer. „Das ist die größte Summe, die wir jemals hatten“, freuten sich die beiden. Beim ersten Mal seien es nur 400 Euro gewesen. Die Idee habe sich also gut entwickelt, stellten beide zufrieden fest.

Geld von Trauerfeier

Allerdings gehörten zu der Spendensumme in diesem Jahr auch eine Großspende und 500 Euro aus einer Trauerfeier, die Bestatterin Helmich von einer Trauergemeinde für diesen Zweck übergeben wurde. Die Party selbst wurde zudem von den unterschiedlichen Partnern unterstützt.

Helmich und Lübker sind aber nicht nur als Organisatorinnen aktiv. Auch während der Party versuchen sie, Extraspenden einzusammeln. „Da sind wir uns für nichts zu schade.“ Nachdem sie vor zwei Jahren als Nikolaus im Kleid unterwegs waren, hatten sie sich dieses Mal ein Happy-Meal-Kostüm angezogen und gingen mit Hamburgern auf Spendenjagd. Und auch die Kinder waren bei der Party als Spendeneintreiber tätig.

Auf das Thema „Apres Ski“ kamen die beiden Skifans übrigens über ihre Location. „Als wir anfingen, war die Scheune noch nicht renoviert und eiskalt“, lachten beide. „Und da wir im Winter feierten, war es da richtig kalt.“ Heute müsse man natürlich nicht mehr im Schneeanzug zur Party kommen. Das Thema jedoch hat sich durch alle Jahre gehalten.