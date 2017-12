Littera-Lesung mit Volker Neuhaus Wie sich Martin Luther auf Günter Grass’ Werk auswirkte

Osnabrück. Bei der Littera-Lesung der Buchhandlung zur Heide las Autor Volker Neuhaus am Mittwoch im Blue Note aus seinem Buch „Gipfelgespräche mit Martin Luther“ mit Günter Grass als Schwerpunkt.

„Können Sie sich erinnern, was vor zehn Jahren war in Bezug auf Luther?“ Zu Beginn der Lesung verweist Buchhändler Lennart Neuffer auf die ausklingende Luther-Dekade. Passend dazu las am Mittwoch der in Osnabrück lebende Literaturwissenschaftler Volker Neuhaus bei der Littera-Veranstaltung der Buchhandlung zur Heide im Blue Note aus seinem neuen Buch „Gipfelgespräche mit Martin Luther“. Darin untersucht der emeritierte Professor die Luther-Auseinandersetzungen dreier deutscher Autoren von Weltgeltung: Johann Wolfgang von Goethe, Thomas Mann und Günter Grass. Der Schwerpunkt seiner Lesung lag zwar auf Günter Grass, aber Neuhaus kam während seines Vortrags immer mal wieder auf den Kulturprotestanten Thomas Mann zu sprechen, den er als „religiös völlig unmusikalisch“ bezeichnete. Der katholisch getaufte Agnostiker Grass hingegen sei von Luthers Bibelübersetzung ebenso inspiriert worden wie von dessen kunstvollem Prosarythmus. Dazu kam eine dem jungen Luther entsprechende Demuts-, Leidens- und Kreuzwegtheologie, die Grass 1947 während seines Steinmetz-Praktikums im Heim franziskanischer Armen-Brüder kennengelernt hatte. Als eigenes religiöses Gipfeltreffen mit Luther erstellte Grass zudem 1968 den Text zum „Meißner Tedeum“, das auf Luthers Übersetzung des Ambrosianischen Lobgesangs basiert. Wie sehr die Kreuzweg-Theologie Grass auch in seinem bildnerischen Werk inspiriert hat, demonstrierte Volker Neuhaus am Ende seiner fast zweistündigen Lesung mit auf Leinwand projizierten Zeichnungen, Reliefs und Radierungen von Grass, auf denen das Kreuz wie ein Baum im Boden verwurzelt ist und so zum Symbol für den „Baum der Erkenntnis“ samt dem Sündenfall des Menschen wird.