Wenn aus Geräuschen Musik wird Doppelprogramm: Film und Konzert in der Lagerhalle

Osnabrück. Stimmiges Doppelprogramm in der Lagerhalle: Erst in Osnabrücker Erstaufführung der Dokumentarfilm „The Potential Of Noise“ über den Musikproduzenten Conny Plank. Dann das Konzert des Osnabrücker Elektro-Duos Sankt Otten.

Er hat Ultravox und die Eurythmics produziert, aber die Cars und U2 abgelehnt: Das erfuhren die Zuschauer am Nikolaustag in der Lagerhalle bei der Osnabrücker Erstaufführung eines biografischen Dokumentarfilms über den Musikproduzenten Conny Plank. An dem Osnabrücker Duo Sankt Otten, das im Anschluss spielte, hätte der Krautrock- und Elektropop-Pionier aber sicher seine Freude gehabt.

Persönliche Spurensuche

Es war ein stimmiges Doppelprogramm, das im großen Saal zu sehen war. Erst der Film „The Potential Of Noise“, der auch als Spurensuche von Planks Sohn Stephan zu sehen ist, dem sein wenig präsenter Vater zu Lebzeiten auch immer ein Stück weit fremd geblieben ist. Dann das Konzert, das zeigte, auf welchem Stand jene elektronisch geprägte Musik heute ist, der Conny Plank seinerzeit den Weg bereitet hat. Mit einer Coverversion von D.A.F.s „Alles Ist Gut“ beendeten Stefan Otten und Oliver Klemm ihr rund einstündiges Set. Und das machte den Abend rund. Denn das Duo „Deutsch-Amerikanische Freundschaft“ war neben Kraftwerk, Ideal oder NEU! eine jener deutschen Elektroformationen, die der „Hippie mit einer Schwäche für Maschinen“, so Kollege und The Cure-Produzent David M. Allen über Plank, in den Siebziger- und Achtzigerjahren produzierte.

In dubio contra Bono

Auch viele andere Weggefährten kommen in dem Film zu Wort. Unisono beschreiben sie Plank als vielseitigen, selbstlosen und wohl in mehrfacher Hinsicht „breit orientierten“ (Tonmeister Wolfgang Hirschmann) Visionär, der in einem stets kreativ nach allen Seiten offenen Arbeitsprozess in ein Universum aus Geräuschen eintauchte, die er zu Musik zusammenfügte. Getreu seinem Leitspruch „Craziness Is Holy“ ließ er die Musiker, die es in sein zum modernen Tonstudio ausgebauten Bauernhof im erweiterten Umland von Köln schafften, stets über sich hinauswachsen. Dazu zählten auch die Hip-Hop-Pioniere Whodini oder Rock-Acts wie die frühen Scorpions, die er zu „Stalingrad“ machen wollte, oder Gianna Nannini, die von ihm lernte, „cool“ und europäisch zu sein. Bei einem gewissen „Herrn Bono“ war er sich indes nicht sicher, welches „Bewusstsein“ er da „übertragen“ müsse.

Klirrende Klangteppiche

Dass jene repetitiven, polyrhythmischen Klangstrukturen, die Conny Plank erprobte und formte, zeitlos sind, unterstrich schließlich auch der Auftritt von Sankt Otten. Sphärische, in unterschiedlichen Tempi und Farben pulsierende und klirrende Klangteppiche rollten die beiden innovativen Osnabrücker bei ihrem ersten Auftritt in der Heimat nach mehr als vier Jahren in der Lagerhalle aus, um darauf mal sanft, mal treibend mit Gitarre, E-Drum und hypnotischen Loops rhythmische Akzente zu setzen.