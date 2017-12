Osnabrücker Rat stimmt zu Frauenberatungsstelle bekommt Geld, um Flüchtlingsfrauen zu helfen

Osnabrück. Im März noch ist die Frauenberatungsstelle in Osnabrück trotz massiv gestiegener Arbeitsbelastung durch die Beratung geflüchteter Frauen leer ausgegangen. Jetzt hat der Rat für 2018 das Geld für mehr Personal bereitgestellt.

Eine zusätzliche Zwei-Drittel-Stelle finanziert die Stadt. „Wir freuen und sehr und denken, dass der Landkreis jetzt nachzieht“, sagt Mitarbeiterin Katharina Wittenbrink. Der soll nämlich das restliche Drittel übernehmen.

Durch den Flüchtlingszuzug sind die Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle an ihr Limit gekommen. Viele geflüchtete Frauen werden in ihrer Heimat, auf der Flucht und auch in Deutschland Opfer von Gewalt. In Osnabrück wenden sie sich an die Frauenberatungsstelle, deren Mitarbeiterinnen qualifiziert sind, um ihnen zu helfen – einige haben sich zu Traumaberaterinnen fortgebildet. Nur haben die Mitarbeiterinnen keine Kapazitäten mehr frei. Sie schicken die Frauen, die vor der Tür der Beratungsstelle in der Spindelstraße stehen, trotzdem nicht weg. „Wir haben Überstunden ohne Ende“, sagt Wittenbrink.

Arbeitsaufwand um 30 Prozent gestiegen

In ihrem Antrag auf eine zusätzliche Stelle rechnete die Frauenberatungsstelle Anfang des Jahres vor, dass sich der Arbeitsaufwand 2016 um 30 Prozent erhöht habe. 60 geflüchteten Frauen haben die Mitarbeiterinnen 2016 geholfen – das waren rund zehn Prozent aller Beratungen. Von Januar bis November 2017 kamen 51 geflüchtete Frauen zu ihnen, sagt Mitarbeiterin Maria Meyer. Zehn Prozent klingt wenig, doch der Aufwand bei der Beratung geflüchteter Frauen ist hoch. Die Mitarbeiterinnen müssen ständig Dolmetscher organisieren, die Koordination von Terminen mit Ämtern ist ebenfalls zeitaufwendig. „Krisenberatung und Unterbringung an einem sicheren Ort dauern mehrere Stunden, da die Frauenhäuser voll sind“, sagt Meyer.

Geschlagen, vergewaltigt, genitalverstümmelt

„Die Beratungsthemen waren: häusliche Gewalt nach Familiennachzug, sexuelle Gewalt, Vergewaltigung, Schwangerschaft.“ Eine Frau aus dem Kosovo erlitt nach Gewaltanwendungen eine Fehlgeburt, eine Frau aus Eritrea wurde vergewaltigt, genitalverstümmelt und verlor ihr Kind auf der Flucht, bei einer Frau aus Syrien wurde eine Ehe arrangiert und eine Irakerin musste innerhalb Deutschlands vor einem drohenden Ehrenmord fliehen, so Meyer – und das sind nur ein paar Beispiele von vielen.

Nach Möglichkeit soll die neue Stelle an eine arabisch sprechende Mitarbeiterin gehen, sagt Katharina Wittenbrink.