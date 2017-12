Persiflage der Babuschka Duo „Neue russische Omas“ setzt treffsichere Pointen in Osnabrück

Osnabrück. Der Alltag einer Großmutter in Russland ist kein Spaß. Kann aber trotzdem für jede Menge Gelächter sorgen. In der Osnabrückhalle jedenfalls amüsierte das russische Komikerduo „neue russische Omas“ sein Publikum am Mittwochabend ausgesprochen erfolgreich.

Es gibt Stimmen, die besagen, dass Großmütter in einer ganzen Reihe postsowjetischer Länder der Kitt sind, der die Gesellschaft zusammenhält. Mit goldenem Herzen und von vierschrötigem Auftreten, sind sie unantastbare Autoritäten. Einer Babuschka widerspricht man nicht, niemals.

Ausgerechnet zwei Männer sind es, die russischen Komiker Igor Kassilov und Sergey Chvanov nämlich, die diesen Typus Großmutter seit den 90er Jahren als „neue russische Omas“ persiflieren. In Russland sind sie durch zahlreiche Auftritte und TV-Shows im russischen Staatskanal „Rossija 1“ einem Millionenpublikum bekannt und in Deutschland besonders unter Spätaussiedlern ausreichend populär, um wiederholte Tourneen durch die ganze Republik zu rechtfertigen.

Haushaltstipps und Esoterik

Kassilov und Chvanov verkörpern in ihren Rollen als Klaudia Iwanowa Zwetotschek und Matrena Iwanowa Nygmatullyna zwei Schicksalsgenossinnen, die von Haushaltstipps bis hin zu esoterischen Eingebungen so ziemlich alles teilen, was das russische Rentnerleben seinen Protagonisten aufbürden kann. Aus der Nähe beider Charaktere ergibt sich Reibung. Mehr als einmal rollt Nygmatullyna mit den Augen und runzelt die Stirn, weil Zwetotschek gerade mal wieder mit ein paar kuriosen Ideen um die Ecke kommt.

Anzeige Anzeige

Etwa, als sie ihr Rezept für einen Keks, was im Russischen einem ausgewachsenen Topfkuchen entsprechen kann, zur Mitschrift diktiert und sich ein Zwiegespräch über die besten Zutaten für den Teig entfaltet. „Ich dachte, für einen guten Kuchen nimmt man etwas guten Wein?“ „Nein, nein, besser nimmst du Rum oder Kognak. Aber im Allgemeinen kommt es sowieso auf die Eier an, das Geheimnis guten Kuchens liegt immer in den Eiern.“

Härten höchstens angedeutet

Mit schlagfertigen Dialogen und jeder Menge Witz porträtiert das Duo alltägliche Probleme, klammert politische Spitzen dabei freilich aus. Die wahren Härten werden höchstens angedeutet – etwa, wenn Zwetotschek über ihre neue Diät spricht und Nygmatullyna bellt: „Diät? Was für eine Diät soll das denn sein?“, worauf RentnerinZwetotschek ganz arglos antwortet: „Pension.“

Das Publikum quittiert derlei Späße mit Gelächter, was als Indiz für einen gelungenen Aufritt gelten mag. Dass dessen Gehalt gerade zum Ende hin deutlich ansteigt, liegt nicht zuletzt an den musikalischen Qualitäten des Duos. Chvanov an der Gitarre untermalt die nun teils gesungenen Geschichtchen der Babuschki, wobei das Spekturm von „House of the rising sun“ bis zu Zitaten traditioneller osteuropäischer Chormusik reicht, die zu einem durchaus gelungenen Finale der Show gerinnen.