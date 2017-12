Spaß und Politik Ska-Punks Rantanplan im JZ Westwerk in Osnabrück

Aus Hamburg kommt die Ska-Punkband Rantanplan am Freitag nach Osnabrück. Foto: Chris Born

Osnabrück. Vor fast genau 20 Jahren wurde das JZ Westwerk eröffnet. Schon zwei Jahre früher gründete sich die Ska-Punkband Rantanplan in Hamburg. Am Freitag, 8. Dezember, kommt sie in die Atterstraße in Osnabrück.