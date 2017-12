Aus kleinen Dingen Großes machen Next Generation, Swingin‘ Christmas, Ida Gard

Osnabrück. Im Haus der Jugend steht „The Next Generation“ der Musical-Szene auf der Bühne. Im Lutherhaus wird „Swingin‘ Christmas“ gefeiert. Und Ida Gard weiht das Foyer im Rosenhof mit einem Konzert ein.

Die Stars von morgen stehen am Samstag und Sonntag auf der Bühne des Hauses der Jugend in Osnabrück. Dort präsentieren die Studenten des Instituts für Musik der Hochschule Osnabrück eine Musical-Gala unter dem Titel „The Next Generation“.

Mit der Star-Trek-Serie gleichen Namens haben die Aufführungen nichts zu tun. Die Zuschauer erwartet also keine Science-Fiction- oder Weltraum-Oper, sondern die Höhepunkte aus aktuellen Produktionen mit virtuosen Tanzchoreografien, tollen Ensembles und berührenden Balladen.

Samstag und Sonntag, Haus der Jugend, Osnabrück, je 19.30 Uhr, Eintritt frei, Tel. 0541/323-4178.

Anzeige Anzeige

Beschwingte Weihnachten

Aufgepeppte Weihnachtslieder sind am Samstag bei der Gala „Swingin‘ Christmas“ im Lutherhaus in Osnabrück zu hören. Der Konzertabend findet zugunsten der Unicef-Nothilfe statt.

Gutes tun und singen – zwei grundlegende Tätigkeiten der Weihnachtszeit werden bei „Swingin‘ Christmas“ vereint. Nur wird die Musik nicht sehr besinnlich sein. LOS, Swing!, das Lohne-Osnabrück Swing-Projekt, kleidet altbekannte Weihnachtslieder wie „Jingle Bells“ oder „Santa Claus is coming to town“ in ein rhythmisches Gewand und lädt zum Swingen ein.

Samstag, Lutherhaus, Osnabrück, 20 Uhr, Eintritt: 17/12 Euro, Tel. 0541/2001831.

Foyer-Konzert

Im umgebauten Foyer des Rosenhofs in Osnabrück findet am Sonntag zum ersten Mal ein Konzert im intimen Rahmen statt. Dabei ist mit Ida Gard gleich ein leckerer Fisch an die Angel gegangen. Die Dänin weiß, wie sie aus kleinen Dingen etwas Großes machen kann.

Zusammen mit ihrer Schlagzeugerin Anne Kirstine Winkler spielt Ida Gard Indie-Rock’n’Roll. Ihre Musik sei eine „Mischung aus knisternder Intimität und charmant humorigem Entertainment“, schrieb das Göttinger Tageblatt. Ida Gards Konzert im Rosenhof ist eins von fünf in Deutschland vor Weihnachten.

Sonntag, Rosenhof, Osnabrück, 19 Uhr, Eintritt: 13 Euro, Tickets erhältlich in den Geschäftsstellen der Tageszeitung oder unter www.deinticket.de.

Das gibt es sonst noch: Die „Kleine Hexe Siebenreich“ wird am Samstag und Sonntag im Figurentheater Alte Fuhrhalterei in Osnabrück gespielt. Die Tocotronic-Coverband singt die Songs ihrer Idole am Samstag im Unikeller. Und der „Der Weihnachts(B)engel“ ist am Sonntag in der Lagerhalle los.