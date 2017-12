Smooth und cool Till Brönner kommt am 10. März in die Osnabrückhalle

Till Brönner kommt am 10. März in die Osnabrückhalle MEC öffnen

Im Jazz-Mainstream wandelt Trompeter Till Brönner bei seinem Konzert am 10. März in Osnabrück. Foto: Frank P. Wartenberg

Osnabrück. Sein im Juni verschobenes Konzert holt der Jazz-Trompeter Till Brönner am 10. März in Osnabrück nach. Mit dem Bassisten Dieter Ilg hat er inzwischen ein neues Album aufgenommen. Im Mittelpunkt seines Konzerts in der Osnabrückhalle steht jedoch sein 2016er-Album „The Good Life“.