City-Erreichbarkeit eingeschränkt IHK: Dieselfahrverbote in Osnabrück wären „nicht verhältnismäßig“

pm/yjs Osnabrück. Die IHK Emsland - Grafschaft Bentheim - Osnabrück spricht sich gegen ein Fahrverbot für ältere Dieselfahrzeuge aus, das wie ein Damoklesschwert über der Stadt Osnabrück schwebt.

85,9 Prozent der Dieselfahrzeuge im Bereich der IHK entfallen ihr zufolge nicht in die Schadstoffklasse Euro 6. Bei gerichtlichen angeordneten Fahrverboten für Diesel wären vermutlich alle Diesel niedriger Euro 6 betroffen. „Damit besteht das Risiko, dass im Fall der Verhängung von dauerhaften Fahrverboten ein Drittel des gesamten PKW-Bestands nicht mehr in die entsprechend gesperrten Innenstädte einfahren dürfte“, schreibt die IHK in ihrer Positionierung zu drohenden Fahrverboten. Auch Lieferfahrzeuge würde ein solches Verbot empfindlich treffen. „Die Erreichbarkeit der Innenstädte wäre damit erheblich eingeschränkt“, schreibt die IHK. Fahrverbote wären „nicht verhältnismäßig“, die Fahrer der Dieselautos sollte niemand „maßregeln“.

Mehrere Maßnahmen gefordert

Statt Fahrverboten fordert die IHK andere Maßnahmen zur Luftreinhaltung. Ampelschaltungen müssten optimiert werden, wobei Stadtbaurat Frank Otte für Osnabrück jüngst im Rat gesagt hatte, dass selbst optimale Ampelschaltungen nicht unendlich viel Verkehr bewältigen können. Baustellen sollten besser abgestimmt werden, so die IHK weiter, und Kommunen wie auch Unternehmen sollten überlegen, wie sie Pendlerverkehre umweltverträglicher gestalten könnten – etwa durch Stärkung des ÖPNV, Radverkehrs und Carsharings. Die Busunternehmen sollten schneller auf E-Busse umsteigen, andere Unternehmen verstärkt auf E-Mobilität und Lastenräder setzen.

Letztlich seien die Verursacher der schlechten Luftqualität zur Verantwortung zu ziehen, schreibt die IHK, etwa die Autoindustrie.

Anzeige Anzeige

Klage der Umwelthilfe droht

Hintergrund: Seit 2005 müssen die Kommunen gewisse Luftwerte einhalten. So begrenzt die EU den Wert für Feinstaub und das giftige Stickstoffdioxid im Jahresmittel auf 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Das Ziel erreichte Osnabrück bislang nie.

Mittelfristig drohen Strafzahlungen an die EU, und die Deutsche Umwelthilfe droht der Stadt mit einer Klage. Ein gerichtlich angeordnetes Fahrverbot für ältere Dieselautos könnte eine Folge sein, wie es bereits in Stuttgart erfolgte – dort, allerdings wegen der schlechten Feinstaubwerte.