Zufriedene Mitarbeiter Förderpreise für innovative Betriebe in Bramsche und Melle

Osnabrück. Der Förderkreis Innungsbetriebe Handwerk e. V. hat in diesem Jahr zwei Unternehmen für innovative Instrumente modernen Betriebsmanagements ausgelobt. Für die Einführung von Lebensarbeitszeitkonten, digitalisierten Arbeitsabläufen und familienfreundlichen Regelungen gab es von der Vereinsjury den „Förderpreis-Oscar“ 2017.

Ihn erhielt zum einen die Bramscher Bäckerei Justus. Seit Längerem hat die Unternehmensführung eine betriebliche Altersvorsorge in Form eines Lebensarbeitszeitkontos eingeführt. Das Ziel war, den Mitarbeitern zu ermöglichen, weitgehend selbst über ihr Arbeitsleben und Renteneintrittsalter zu bestimmen, ohne Angst vor drohenden Rentenkürzungen haben zu müssen, hieß es in der Bewerbung der Firma um den Förderpreis. In den Blick nahm man bei Justus dabei auch Frauen, die meist Zweitverdiener in der Familie und damit in der Steuerklasse vier oder fünf eingruppiert sind.

Mitarbeitergewinnung

Mit der Einführung von Lebensarbeitszeitkonten habe Justus gezeigt, dass sie nicht allein ein Instrument der Mitarbeitergewinnung für großen Unternehmen seien, sagt Ex-Wissenschaftsminister Lars Stratmann in der Laudatio. Der heutige Geschäftsführer der Demografie-Agentur für die Wirtschaft hob zudem hervor, dass es dem Handwerk sbetrieb Justus gelungen sei, auch Minijobbern ein eigens konfiguriertes Modell einer betrieblichen Altersvorsorge anzubieten. „Unternehmen sind darauf angewiesen, gerade ältere Beschäftigte länger an sich zu binden. Und dss funktioniere eben nur, wenn man das auf der Basis attraktiver Arbeitszeit- und Entgeltmodelle mache, die von allen akzeptiert werden“, sagte Stratmann.

Ein Instrument zur Mitarbeiter-Zufriedenheit hat ebenso der Heizungs- und Sanitärbetrieb Rasper in Melle eingeführt. So werden je nach Familiensituation maßgeschneiderte Arbeitszeiten angeboten und Sonderlösungen gefunden. Förderpreiswürdig befand die elfköpfige Vereinsjury ebenso die Installation eines digitalen Auftragsprogramms bei Rasper. Die Geschäftsleitung hatte 2016 die bislang schriftlich erstellten Auftragszettel durch einen digitalisierten Ablauf ersetzt. Alle Techniker der Firma erhalten ihre Arbeitsaufträge jetzt direkt auf ihren Laptop. Dabei stehen etwa mit einem Klick die Historie der jeweiligen Anlage, das verbrauchte Material und die Arbeitszeit zur Verfügung. Mehr noch: Diese Informationskette kann durch einen online-Fernzugriff auf die Heizungsanlagen im Kundenkeller ergänzt werden.

Regionale Mitglieder

Die Urkunden und Symbolschecks von je 2500 Euro überreichten der Förderkreis-Vereinsvorsitzende, Siegward Schneider, und der Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, Thorsten Coch. Dem Verein Förderkreis Innungsbetriebe gehören elf regionale Mitglieder an. Sie kommen aus den Branchen Handwerk und Finanzen sowie Gesundheit, Energie und Versicherungen.