Stillkissen und Spanische Wand Oktoberfest-Spende von Restemeier für Kinderhospital

Stillkissen und eine Spanische Wand will der Förderverein aus den Mitteln der Spende der Firma Restemeier anschaffen. (Von links) Andreas Bernard (Gecko), Stephanie Thiemeyer und Michael Bartholomäus (Restemeier), Prof. Dr. Norbert Albers (CKO) und Sven Aßmann (Restemeier). Foto: Horst Troiza

Osnabrück. Ihr Engagement für den Förderverein Gecko setzte die freie Kfz-Werkstatt Restemeier auch in diesem Jahr fort. Die Führung übergab in den Räumen des Christlichen Kinderhospitals Osnabrück eine Spende in Höhe von 1650 Euro. Das Geld ist für die Säuglingsstation bestimmt und soll für die Anschaffung einer Spanischen Wand und einiger Stillkissen verwendet worden.