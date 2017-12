Osnabrücker Weltladen Fair trade unterm Weihnachtsbaum

Osnabrück. Klangschalen aus Nepal, Krippenfiguren und Schmuck aus Peru oder Cashew Nüsse aus Burkina Faso – für ein alternatives Weihnachtsgeschenk lohnt sich der Gang in den Weltladen in der Bierstraße.

Immer mehr Menschen greifen auf Produkte aus dem fairen Handel zurück, wie sie im Laden an der Bierstraße verkauft werden. „Im Jahr 2016 kletterte der Umsatz bundesweit auf 1,3 Milliarden Euro, das ist eine Steigerung zum Vorjahr in Höhe von 14 Prozent“, sagt Doris Frye, Geschäftsführerin im Osnabrücker Weltladen. Das Geschäft wird vom Aktionszentrum 3. Welt getragen und bietet ein umfangreiches Warenangebot aus verschiedenen Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas. Alle Produkte stammen aus fairem Handel.

Reelle Preise

In der Regel sind es Kooperativen, die ihre Waren an Großhändler verkaufen, die dann die Einzelhändler unter anderem in Deutschland beliefern. „In den Kooperativen, von denen wir unsere Waren beziehen, gibt es selbstverständlich keine Kinderarbeit“, so Frye. Im Gegenteil: Dort, wo fair trade produziert wird, könnten Kinder Schulen besuchen und müssten nicht zum Lebensunterhalt ihrer Familien beitragen, weil reelle Preise für die überwiegend in Handarbeit gefertigten Waren gezahlt werden.

Den größten Anteil am Umsatz hat der fair gehandelte Kaffee, der mittlerweile auch in den Regalen der großen Discounter zu finden ist. Aber auch Blumen aus fairem Handel haben ihren Platz in Geschäften gefunden, die sich anders als der Osnabrücker Weltladen nicht allein auf ein fair-trade-Sortiment spezialisiert haben.

Kirchengemeinden

Eine große Bedeutung im fairen Handel kommt auch den Kirchengemeinden zu, die sich unter anderem unter dem Label „Faire Gemeinde“ des Themas annehmen. Beliefert werden auch sie unter anderem vom Weltladen in der Bierstraße. Gerade in der Vorweihnachtszeit wächst das Interesse an Waren aus Entwicklungsländern, die abseits der oftmals ausbeuterischen Systeme industrieller Produktion hergestellt werde.

So finden sich in der Bierstraße zum Beispiel Klangschalen aus Tibet, die sich laut Frye einer wachsenden Beliebtheit nicht nur im therapeutischen, sondern auch im privaten Umfeld erfreuen. „Wir bieten auch Workshops zu diesem Thema an“, verweist die Weltladen-Geschäfsführerin auf zusätzliche Angebote. Beliebt zur Weihnachtszeit sind aber auch die kleinen Krippenfiguren aus Peru oder der ebenfalls in dem Anden-Staat produzierte Schmuck. Mit fair gehandelter Schokolade lässt sich das Weihnachtspräsent dann noch süß abrunden.