Verursacher flieht Zwei Verletzte und 12.000 Euro Schaden bei Unfall in Osnabrück

Osnabrück. Bei einem Verkehrsunfall sind am Donnerstag zwei Personen leicht verletzt worden. Zudem entstand ein hoher Sachschaden. Der Unfallverursacher floh.

Gegen 11.35 Uhr fuhr ein Unbekannter mit einem dunklen Auto stadtauswärts auf dem Fürstenauer Weg. An der Kreuzung An der Netter Heider und Honer Weg bremste der Autofahrer abrupt und bog, ohne zu blinken, nach links in die Straße An der Netter Heide ab. Ein 29-Jähriger, der hinter diesem Auto fuhr, konnte seinen schwarzen Ford gerade noch rechtzeitig zum Stehen kriegen, teilte die Polizei mit.

Nicht aber eine 25-jährige Frau: Sie fuhr mit ihrem blauen VW auf den Ford des 29-Jährigen auf. Durch den Aufprall kam die Autofahrerin mit ihrem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrszeichen und prallte frontal gegen einen Baum. Der Unfallverursacher fuhr weiter.

Die junge Frau und der 29-Jährige wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Ihre Autos mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt sie auf etwa 12.000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, aber auch den Verursacher, sich unter der Rufnummer 0541/327-2215 zu melden.