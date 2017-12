Halle/Westfalen. Das Gerry Weber Stadion in Halle war beim Konzert von Mark Forster mit 6400 Besuchern nahezu ausverkauft. Viele Hits und beeindruckende Show-Effekte ließen die Fans aus dem Häuschen geraten.

Freeze: Da steht eine Band bewegungslos auf der Bühne, wie eingefroren. Nach endlosen Sekunden gibt der Sänger ein Zeichen, die Band nimmt den Song „Die beste Nacht“ wieder auf und leitet nahtlos zum nächsten Lied über: „Stimme“.

Der Hit setzt einen Höhepunkt im Konzert von Mark Forster. Nach monatelangen Touraktivitäten zelebriert der 33-jährige Sänger im Gerry Weber Stadion sein letztes Konzert der Saison und lässt sich frenetisch feiern.

Nachdem er dem Publikum spannungsgeladen seine „Stimme“ hat hören lassen, präsentiert er mit großem Wumms „Karton“: Flammenwerfer sorgen für Hitzewellen im Stadionrund, Konfettikanonen spucken lange Papierbänder aus und Nebelkompressoren sorgen für zusätzlichen Budenzauber. Und dann steht Forster im tosenden Applaus von 6400 Zuschauern und genießt die Ovationen.

Foto: Swaantje Hehmann

Mit 40 Minuten Verspätung startete das Konzert in Halle, weil der Sänger zuvor im Vorfeld der 1Live-Krone-Verleihung dem Radiosender in Bochum ein Interview geben musste. Als schließlich mit einem orchestralen Tusch der Vorhang in Halle fällt, hüpft Forster auf die Egonase genannte Verlängerung der Bühne und startet den Abend mit „Sowieso“.

Er weiß, was er seinen Fans schuldig ist. All seine Hits von drei Alben stehen auf dem Programm. Zu einem Akustik-Set auf dem großen Bühnenvorsprung begrüßt er She-Raw, mittlerweile unter ihrem richtigen Namen Amanda (Murray) firmierende Rapperin auf Solopfaden, die Forster auf der gemeinsamen Tour mit Sido kennen gelernt hat.

Andächtige Stimmung

Das Duett „Blau“ sorgt für andächtige Stimmung und der aktuelle Hit „Kogong“ provoziert Publikumschöre. Eine Live-Schaltung zu Reggae-Star Gentleman sorgt für Aufsehen und bereitet auf den Song „Ich trink auf dich“ vor, den er beim diesjährigen VOX-Format „Sing meinen Song“ präsentiert hatte. Hier kommt die dreiköpfige Bläsersektion besonders zur Geltung.

Bei den Superhits „Au revoir“ und „Wir sind groß“ zieht Mark Forster mit seiner Band noch einmal alle Register, bis das Publikum vollkommen aus dem Häuschen ist.