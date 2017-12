Drei Strecken gehen ins Rennen um die Teilnahme am Tempo-30-Versuch des Landes Niedersachsen, eine davon ist die Iburger Straße. Foto: Jörn Martens

Osnabrück. Man muss in Osnabrück nur das Wort „Verkehr“ in den Raum werfen und schon rasten die Leute aus. Fast 80 Kommentare hagelte es online innerhalb eines Tages zu unserem Bericht, dass der Rat sich um den Tempo-30-Versuch bewerben will.