Ausstellung in Galerie Kunstgenuss Klaus Hack entwirft babylonische Labyrinthe

Osnabrück. Seine schwarz-weißen Holzskulpturen werden immer fantasievoller: „Polis“ nennt der Holzbildhauer Klaus Hack seine Ausstellung in der Galerie Kunstgenuss.

Er macht sie zu seinem Markenzeichen: die filigranen, wie schwarze Striche wirkenden, seriell getakteten Vertiefungen im Holz. In babylonischen Türmen werden sie zu Fensteröffnungen, im Kleid einer Frauenfigur machen sie den Eindruck, als hätte jemand Münzen gestapelt, an anderer Stelle werden sie zur Haarpracht einer Figur aus prähistorischen Zeiten.

Klaus Hack stellt in der Galerie Kunstgenuss aktuelle und einige ältere Arbeiten aus. Vor drei Jahren war er schon einmal mit einer Ausstellung in Osnabrück zu Gast. Damals hatte er einen Schwerpunkt auf die menschliche Figur gelegt, die er aus seinem Werkstoff – Hölzer aller Art – herausarbeitet. Jetzt scheint sein Interesse am Menschen indirekter geworden zu sein. Daher lautet der Titel der Schau auch „Polis“, dem griechischen Wort für „Stadt“. Wie lebt der Mensch in der Stadt? Wie gestaltet sich die Architektur, in der er lebt?

Um beim Griechischen zu bleiben: Das Wort Hybris fällt einem bei der Betrachtung vieler seiner Skulpturen ein, denn es grenzt an „Übermut“ oder „Anmaßung“, solche Städte aus dem Boden zu stampfen, wie sie in Hacks Fantasie entstehen. In unendliche Höhen schrauben sich seine Wohntürme, bisweilen stehen sie waghalsig auf Stelzen und in seinen Bildern und Holzschnitten verdichten sie sich zu endlosen Labyrinthen.

Schwarz und weiß gestaltet Hack seine Skulpturen. Als lebendigen Farbton lässt er bisweilen die natürliche Tönung des Holzes zu, ansonsten färbt er die in penibler Kleinarbeit gehauenen Vertiefungen schwarz, um den Rest weiß zu fassen.

Eine außergewöhnliche Arbeit trägt den Titel „Domus“. Den Abschnitt eines ausgewachsenen Baustamms funktionierte Hack zu einer Druckwalze um, die er mit Farbe behandelt über eine Leinwand rollte, sodass sich das Druckmotiv unendlich wiederholt. Es wirft die Frage auf, ob sein „Haus“ vielleicht auf einem Friedhof steht, weil es von zahlreichen Kreuzen umgeben ist. Skurrile Tänzerinnen, Fantasiefiguren mit Reifrock oder bodenlangen Zöpfen stehen neben hölzernen Altären. Durch Ausklappen der Altarflügel lässt sich die Architektur im Inneren verhüllen, die Bezüge verändern.

Für die Ausstellung in der Galerie Kunstgenuss hat Klaus Hack eine Sonderedition aufgelegt: Holzschnitte in limitierter Auflage mit drei verschiedenen Motiven bietet er exklusiv in Osnabrück an.