Mutter macht die Mediatorin Danger Dan von der Antilopen Gang spricht über seine Familie

Osnabrück. Sie vermischen HipHop mit Punk: die Antilopen Gang. Im Rahmen ihrer „Anarchie und Alltag“-Tour gastieren sie im Osnabrücker Hyde Park. Wir sprachen mit Rapper Danger Dan über Hippieeltern, über seinen Bruder Panik Panzer und die deutsche HipHop-Szene.

Danger Dan, wie sind Sie eigentlich auf den Namen Antilopen Gang gekommen?

Wir haben schon so viele Lügengeschichten darüber verbreitet, dass wir selbst gar nicht mehr die Wahrheit wissen. Es gibt Versionen wie diese: Wir waren im Pfadfinderlager, sind in Tiergruppen eingeteilt worden und wir waren die Antilopen. Oder: Wir haben am Abend der Bandgründung Antilopenfleisch gegessen, das in einer niederländischen Supermarktkette gerade im Sonderangebot war. Irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit.

Sie sprechen von „wir“. Damit meinen Sie vermutlich sich und Ihren Bruder Tobias alias Panik Panzer. Wie läuft die Zusammenarbeit?

Es ist witzig, dass Sie das fragen, denn mein Bruder und ich haben vor einigen Wochen eine Radiosendung zu dem Thema gemacht. Wir haben zwei Stunden lang nur Musik von Bands gespielt, an denen Brüder beteiligt sind. Oder auch Lieder, in denen es thematisch um Brüder geht. Zwischen den Songs haben wir uns darüber unterhalten, wie es ist, in einer Band mit einem Bruder zu spielen. Als ich mich auf die Sendung vorbereitete, habe ich unsere Band mit vielen anderen Bandbiografien verglichen und ich muss sagen: Bei uns läuft es schon sehr gut.

Worauf führen Sie das zurück?

Nun, wir machen ja schon sehr lange zusammen Musik. Wir haben schon als Kinder im Grundschulalter im Keller unseres Elternhauses mit Klavier, Gitarre und Schlagzeug gejamt. Bei der Weihnachtsfeier der Grundschule absolvierten wir unseren ersten Auftritt. Das ist bis heute die Aufteilung geblieben: Ich habe Klavier gespielt, mein Bruder Schlagzeug.

Und da gibt es nie Streit?

Doch, aber Brüder streiten anders als Freunde. Brüder wissen, dass sie sich irgendwann wieder vertragen werden. Darum können wir mitunter sehr harsch sein. Glücklicherweise gibt es dann die klärende Instanz: meine Mutter. Bei der Produktion unseres letzten Albums mussten wir sie einschalten – an einem Punkt, an dem wir nicht weiterkamen.

Worum ging es?

Wenn wir ein Album aufnehmen, mache ich Skizzen für Songs, die gebe dann weiter an Tobi und Koljah, damit sie weiter daran arbeiten können. Bei „Anarchie und Alltag“ bekam ich das Gefühl, dass sie alles, was ich schicke, scheiße finden. Und wenn etwas zurückkam, hatte das oft gar nichts mehr mit dem zu tun, was ich ursprünglich gedacht habe. Da musste meine Mutter dann als Mediatorin fungieren.

Man sagt, Ihre Eltern seien eine Art Althippies…

Nein, so richtige Hippies sind das nicht. Eher Linke, die aus der Friedensbewegung kommen. Mein Vater, daran erinnere ich mich als Kind, hat in irgend so einer Politrockband gespielt, hatte einen langen Bart und lange Haare. Aber ich behaupte mal, dass sie für richtige Hippies eigentlich zu bürgerlich waren.

Ihr aktuelles Album besteht aus einer Hip-Hop-CD und eine Punk-CD. Wie passen diese beiden Musikrichtungen eigentlich zusammen?

Auf den ersten Blick passt das gar nicht. Aber wenn man sich die Historien anguckt, gibt es Parallelen. Beide Richtungen sind ungefähr zur selben Zeit entstanden. Beiden liegt auf ihre Art eine Ablehnung gegenüber dem Establishment zugrunde. Und für beide braucht man kein Musikstudium. So etwas wäre für diese Musik eher hinderlich. Punk ist einfach Geschrammel und Lärm, Hip-Hop bedeutet, alten Soundmüll als Sample neu aneinander zu fügen, zu verzerren und neu zu gestalten. Daher glaube ich, dass die Zugänge recht ähnlich sind.

Die Antilopen Gang hat ja eine ausgeprägte Protestattitüde. Passt das überhaupt in die deutsche HipHop-Landschaft?

Die deutsche Hip-Hoplandschaft gibt es ja gar nicht und wenn, dann ist sie divers wie noch nie. Es gibt erfolgreiche queer-feministische Rapperinnen, aber es gibt auch rappende Neonazis. Dazwischen findet alles Mögliche statt.

Zum Beispiel deutscher Gangster-Rap…

Bei unseren Konzerten trifft man eher Punks als Gangster, die am liebsten eine Uzzi schwenken würden. Das sind zwei verschiedene Welten, die sich an keinem Punkt überschneiden. Der durchschnittliche Farid Bang- oder Kollegah-Fan hat von der Antilopen Gang vermutlich noch nie etwas gehört. Und wenn doch, findet er uns dann absolut bescheuert. Und umgekehrt: Auf unseren Konzerten dürften die wenigsten Leute auch auf Farid Bang oder Kollegah stehen.

Das Cover von „Anarchie und Alltag“ ist ausgesprochen interessant gestaltet. Wer zeichnet dafür verantwortlich?

Das ist das Schöne an JKP, unserer Plattenfirma. Die haben uns von Anfang an gesagt: Ideen müsst ihr selbst haben. Das passt zu uns, weil wir als DIY-Band (Do it Yourself-Band) angefangen haben. Wir haben früher sogar unsere Videos selbst produziert. Heute ist es eher so, dass wir Ideen entwickeln und uns dann einen Kameramann leisten, weil der im Gegensatz zu uns, die das nicht richtig gelernt haben, genau weiß, was er tut. So war es dann auch mit dem Cover. Wir haben uns hingesetzt und überlegt, was wir wollen. Für die Umsetzung haben wir einen Grafiker engagiert.

Sind Sie eigentlich hyperaktiv? Oder wie erklären Sie sich die Energie, die Sie auf der Bühne verströmen?

Ich bin als Bühnenfigur emotional ziemlich labil. Gerade bei so einer großen Tour, wie wir sie jetzt mit 39 Konzerten starten, nehme ich mir vor, mich nicht komplett auszupowern. Und nicht so rum zu schreien, dass hinterher die Stimme komplett weg ist. Aber das funktioniert nicht. Spätestens, wenn die Punkrockband anfängt zu ballern, drehe ich komplett durch. Bei den letzten Liedern stehe ich nur noch taumelnd auf der Bühne und wische mir den Schweiß von der Stirn. Obwohl ich zurzeit gerade eine gute Kondition habe, merke ich dann: Ich habe mal wieder nicht gut mit meinen Kräften haus gehalten.

Was darf das Publikum in Osnabrück vom Konzert erwarten? Mehr HipHop, mehr Punk?

Eine Mixtur. Wir haben ja drei Standbeine: Das erste nennen wir „Two turntables and a mic-show“, also das klassische HipHop-Setup. Zweitens haben wir eine Band dabei, mit denen wir den Punkrock zelebrieren. Und zwischendurch ruhen wir uns aus, indem wir einfach nur Klavier spielen und dazu singen – so ähnlich wie bei einem Konzert von Richard Clayderman, kitschig und traurig. Das wird ein Wechselbad der Gefühle und hinterher gehen alle verwirrt und glücklich nach Hause.