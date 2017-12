Museen, Märkte, Müllabfuhr Was hat wann auf an Weihnachten und Neujahr in Osnabrück?

pm/sph Osnabrück. Wem die Weihnachtszeit mit den Lieben etwas zu besinnlich wird, kann auch an den Feiertagen in Osnabrück Museen, Märkte und Schwimmbäder besuchen.

Heiligabend, an den Weihnachtsfeiertagen, Silvester und Neujahr sind die städtischen Fachbereiche und Einrichtungen nach Angaben der Verwaltung geschlossen. Vor und zwischen den Festtagen gelten – von einigen Ausnahmen abgesehen – die regulären Öffnungszeiten. Das historische Rathaus mit dem Friedenssaal hat an Feiertagen lediglich am 25. und 26. Dezember von 13 bis 16 Uhr geöffnet.

Fotoausstellung im Kulturgeschichtlichen Museum

Das Felix-Nussbaum-Haus/Kulturgeschichtliche Museum ist Heiligabend, am ersten Weihnachtstag, Silvester und Neujahr geschlossen, dagegen am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Um 14 Uhr findet eine öffentliche Führung statt. Zu sehen ist dann die Ausstellung „Winners and nominees“ des internationalen Felix Schoeller Photo Awards 2017. Die Kunsthalle Osnabrück ist am Heiligabend, am ersten Weihnachtstag, an Silvester und Neujahr ebenfalls geschlossen. Am zweiten Weihnachtstag ist sie von 10 bis 18 Uhr sowie vom 27. bis 30. Dezember regulär für die Besucher geöffnet. Im Kirchenschiff der Kunsthalle kann man noch bis zum 21. Januar 2018 eine Doppelinstallation von Felice Varini durchwandern. In Kreuzgang und Forum werden anlässlich des zehnten Geburtstags der „Lichten Momente“ Videos, Zeichnungen und Installation von Till Nowak gezeigt.

Vorstellungen im Planetarium

Heiligabend und am ersten Feiertag, 25. Dezember, ist das Museum am Schölerberg geschlossen. Am zweiten Feiertag, Dienstag, 26. Dezember, ist es von 10 bis 18 geöffnet. Mittwoch bis Freitag, 27. bis 29. Dezember 2017 hat das Haus von 9 bis 18 Uhr geöffnet sowie am Samstag, 30. Dezember 2017 von 14 bis 18 Uhr. Silvester und Neujahr ist geschlossen. Besucher können sich die Sonderausstellung „Naturlicht“ zu Gemüte führen, eine Ausstellung von Osnabrücker Naturfotografen. Gleich nebenan zeigt das Planetarium am Dienstag, 26. Dezember, um 15 und 16 Uhr die Kinderveranstaltung „Weihnachtsmann“ und um 17 Uhr „Von der Erde zum Universum“. Am Mittwoch 27. Dezember, um 15 Uhr steht das „Kleine 1x1 der Sterne“ an und um 18 Uhr „Queen Heaven“. Am Donnerstag 28. Dezember, um 15 Uhr steht „Sternbild für Flappi“ auf dem Programm, ebenso am Freitag 29. Dezember, um 15 Uhr. Am Samstag 30. Dezember, um 16 Uhr läuft wieder das „Kleine 1x1 der Sterne“ und um 17 Uhr „Von der Erde zum Universum“.

Anzeige Anzeige

Leben und Werk Remarques

Das Erich-Maria Remarque-Friedenszentrum ist Heiligabend, am ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember sowie Silvester und Neujahr geschlossen. An den anderen Tagen ist dienstags bis freitags von 10 bis 13 und 15 bis 17 Uhr geöffnet sowie samstags von 11 bis 17 Uhr. Am zweiten Weihnachtstag ist von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Zu sehen ist die Dauerausstellung zu Leben und Werk von Erich Maria Remarque und die aktuelle Sonderausstellung „Der abenteuerliche Simplicissimus – Eine Graphic Novel von Gaby von Borstel und Peter Eickmeyer“.

Bücherbus macht Winterpause

Das Museum Industriekultur ist am 24. und 25. Dezember geschlossen und am 26. Dezember geöffnet; am 31. Dezember 2017 und 1. Januar 2018 geschlossen. Gezeigt wird die Ausstellung „Hervorgeholt und hergezeigt. Sehenswertes aus dem Museumsdepot“. Die Stadtbibliothek am Markt inklusive Kinder- und Jugendabteilung ist vom 24. bis 26. Dezember sowie vom 31. Dezember bis 1. Januar 2018 geschlossen. Der Bücherbus macht darüber hinaus vom 27. Dezember bis 29. Dezember Winterpause. Die gewohnten Touren beginnen wieder ab 2. Januar.

Wochenmärkte entfallen

Die Wochenmärkte am Zweiten Weihnachtstag, 26. Dezember in der Lerchenstraße (vormittags) und Johanniskirche (nachmittags) entfallen, ebenso wie der Wochenmarkt am Mittwoch in der Ebertallee. Am Dienstag, 2. Januar, finden die Märkte an der Lerchenstraße und der Johanniskirche wie gewohnt statt.

Müllabfuhr wird vorgezogen und nachgefahren

Aufgrund der Weihnachtsfeiertage werden die Abfuhrtermine der Müllabfuhr sowohl vorgezogen als auch nachgefahren: Die Abfalltonnen, die normalerweise montags geleert werden, werden bereits am Samstag, 23. Dezember, entsorgt. Der Abfuhrtag Dienstag wird auf Mittwoch verschoben, Mittwoch auf Donnerstag, bis zum Samstag, 30. Dezember, werden die Tonnen einen Tag später als üblich abgeholt. Auch in der Woche nach Neujahr werden die Tonnen einen Tag später als üblich geleert bis Samstag, 6. Januar 2018.

Wenn die Mülltonnen nicht rechtzeitig herausgestellt wurden oder wer mehr Müll hat, als in die Tonne passt, hat für den Restmüll die Möglichkeit, städtische Müllsäcke zum Preis von vier Euro zu nutzen und diese bei der nächsten Restmüllabfuhr mit an die Straße zu stellen. Die Säcke sind auf allen Gartenabfallplätzen und Recyclinghöfen erhältlich. Die Recyclinghöfe (Ellerstraße/Knollstraße, St. Florian-Straße und Limberger Straße) und das Abfallwirtschaftszentrum am Piesberg bleiben nur an den Feiertagen geschlossen.

Bürgerberatung und Seniorenbüro geschlossen

Die Bürgerberatung mit der Freiwilligen-Agentur und dem Seniorenbüro mit Seniorenstützpunkt ist über die Feiertage und von Mittwoch, 27. Dezember, bis Freitag, 29. Dezember, geschlossen. Die Tourist Information ist Heiligabend, an den Weihnachtstagen, Silvester und Neujahr geschlossen. Vom 27. bis 30. Dezember hat sie geöffnet.

Bäder mit veränderten Öffnungszeiten

Auch für die Bäder gelten veränderte Öffnungszeiten: So hat das Nettebad an Heiligabend von 6.30 Uhr bis 14 geöffnet, die Sauna bleibt geschlossen. Am Ersten Weihnachtstag bleibt das Bad komplett geschlossen, am 26. Dezember öffnet das Bad zwischen 9 und 22 Uhr, in der Sauna kann eine Stunde länger geschwitzt werden. An Silvester öffnet das Nettebad zwischen 6.30 Uhr und 14 Uhr, die Sauna bleibt kalt. Am ersten Tag im neuen Jahr geht es um 10 Uhr los, die Sauna schließt um 23 Uhr eine Stunde später als das Bad.

Das Moskaubad hat an allen Feiertagen geschlossen. Im Schinkelbad kann am 26. Dezember von 8 bis 20 Uhr, an Silvester von 8 bis 14 Uhr und an Neujahr von 10 bis 20 Uhr geschwommen werden.