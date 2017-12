„95X“-Party am Freitag Pleite des Osnabrücker „Dirty + Dancing“ abgewendet

Osnabrück. Im Sommer war der Osnabrücker Club „Dirty + Dancing“ von der Insolvenz bedroht. Eine drohende Schließung wurde jedoch recht schnell abgewendet. Schon seit einiger Zeit geht der Betrieb wie gewohnt weiter. Zum Beispiel am Freitag, 8. Dezember, mit dem Format „95X“ mit DJ Matty. Der Abend steht unter dem Motto „Heavy, but chill“.

Das im Sommer eröffnete Insolvenz-Verfahren laufe zum Ende des Jahres aus, sagt Tim Knauer, der Betreiber des „Dirty + Dancing“. Mithilfe des Insolvenzverwalters sei die drohende Pleite abgewendet worden. „Er hat gute Zahlen gesehen“, so Knauer. Zwar gebe es ab dem neuen Jahr eine Umstrukturierung innerhalb des Geschäftsbereichs. Aber Knauer sagt bestimmt: „Das ,Dirty + Dancing‘ bleibt das ,Dirty + Dancing‘.“

Das Programm des Clubs an der Hasestraße wird seit jeher von etlichen Bands bestritten, vor allem aus dem Stoner-Rock-Bereich, und von wechselnden DJs. Am Freitag spielen zunächst die Punk-Bands „Ich kann fliegen“ und „Fat Belly“. Anschließend geht DJ Matty gegen 22 Uhr ans Werk.

Der DJ hat seinem Abend den Titel „95X“ gegeben. Damit ist weder Windows 95 noch sein Geburtsjahr gemeint. Das „X“ steht auch nicht für „Mal“, er spielt also nicht 95-mal die selbe Platte. „95X ist ein Radiosender aus Oklahoma, der New Rock, Alternative und Grunge in den Neunzigerjahren gespielt hat“, lüftet Matty das Geheimnis. Und die Musik, die diesen Radiosender einst ausmachte, ist Vorbild für sein eigenes Auflegen.

Als Motto für seine Abende gibt Matty „Heavy, but chill“ an. Es sollte sich aber niemand von dem Wort „chill“ irreleiten lassen. Lounge-Musik á la Ibiza legt er nicht auf. Vielmehr wird Stoner, Grunge, Alternative und Doom-Metal zu hören sein. Diese Musik sei sonst aggressiv, im „Dirty + Dancing“ funktioniere es aber, eine besondere Atmosphäre entstehen zu lassen, sagt Matty. Der Club sei sowieso rockorientiert. Er sieht die Musik der Neunziger als Inspirationsquelle, will aber nicht auf den Retro-Zug springen. Es wird nicht nur alte Musik, sondern auch Neues gespielt. „Es soll ein Spannungsbogen, ein Flow entstehen.“