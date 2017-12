Leistungsentgelt ab 2018 Boni künftig auch für Stadtbeamte in Osnabrück

Osnabrück. 13 Jahre nach Einführung der Bonuszahlungen für Angestellte sollen auch die städtischen Beamten erstmals einen Bonus für gute Leistungen erhalten können.

Der Stadtrat stimmte der Einführung der leistungsorientierten Bezahlung (LOB) für die etwa 400 Beamten in Diensten der Stadt mehrheitlich zu. Die FDP stimmte dagegen. Die Boni soll es erstmals Ende 2018 geben. Dafür plant die Stadt zusätzliche Ausgaben von 225000 Euro ein. Die Beamten werden damit den Angestellten gleichgestellt, für die schon 2005 der Leistungszuschlag tarifvertraglich verankert wurde. Das Prinzip: Mitarbeiter und Vorgesetzte vereinbaren Ziele. Je nach Grad der persönlichen Zielerreichung wird ein Bonus ausgezahlt. Das Gesamtbudget zur Ausschüttung von Leistungsentgelten ist auf zwei Prozent der ständigen Monatsentgelte aller Tarifbeschäftigten beschränkt. Ein Angestellter kann maximal 695 Euro brutto im Jahr als Prämie bekommen, für Beamte liegt der Höchstsatz bei 560 Euro.

Große Rechtsunsicherheit

Es war der zweite Versuch der Personalverwaltung, die Beamtenboni einzuführen. Ende 2016 hatte der Rat die Einführung auf Drängen von CDU/BOB gestoppt, weil noch nicht alle Fragen geklärt schienen. Auch dieses Mal tat sich der Stadtrat mit der freiwilligen Extraleistung für Beamte schwer. Christian Münzer (CDU) bezweifelte in der jüngsten Ratssitzung, dass das System überhaupt einen Leistungsanreiz bietet. In der Praxis liegt die Zielerreichungsquote nach seinen Worten bei über 98 Prozent. „Der Zweck, nämlich ein Steuerungsinstrument zu haben, wird so nicht erreicht.“ Stattdessen gelte das „Prinzip Gießkanne“. Auch die Grünen äußerten sich zurückhaltend. Fraktionschef Michael Hagedorn kündigte an, dass die Grünen sich für eine grundsätzliche Änderung der Einstellungspraxis einsetzen wollen. Künftig sollen Bewerber nur noch als Angestellte eingestellt werden. Die Verbeamtung solle nur dort vollzogen werden, wo es absolut nötig sei. Wer eine Gleichbehandlung der Beschäftigten wolle, müsse auch gleiche Beschäftigungsverhältnisse schaffen, so Hagedorn.

Fall für die Staatsanwaltschaft

Das Problem der Gleichbehandlung von Angestellten und Beamten hat sogar schon die Staatsanwaltschaft beschäftigt. Rückblick: 2012 erhob die Staatsanwaltschaft Osnabrück Anklage gegen den damaligen Oberbürgermeister Boris Pistorius, Ex-Landrat Manfred Hugo und weitere Spitzenbeamte, weil sie die Beamtenboni angeblich nicht gesetzeskonform ausgeschüttet hatten. Die Verfahren wurden später eingestellt, die Rechtsunsicherheit aber blieb zunächst.

Als 2005 die Leistungszulagen für Angestellte tarifvertraglich festgeschrieben wurde, übernahmen mindestens 40 Kommunen in Niedersachsen das Prinzip der leistungsorientierten Bezahlung auch für die Beamten. Auch die Stadt und der Landkreis Osnabrück führten die Beamtenboni ein, allerdings in unterschiedlicher Ausprägung. Die Stadt arbeitete mit Zielvereinbarungen, der Landkreis mit der Gießkanne. Niemand nahm daran Anstoß, bis ein Streit in der Verwaltungssitze des Landkreises Osnabrück plötzlich offenbarte, dass die Beamtenboni offenbar nicht regelkonform ausgezahlt worden waren.

Nach jahrelanger Hängepartie schuf der Landtag im Dezember 2016 Rechtssicherheit. Kommunen haben seither die Möglichkeit, die Leistungsentgelte von Angestellten und Beamten anzugleichen.