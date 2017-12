Neuer Name — alter Stil Punk-Band Itchy in der Kleinen Freiheit in Osnabrück

Punk-Band Itchy in der Kleinen Freiheit in Osnabrück MEC öffnen

Ihr neues Album stellt die Band Itchy am Donnerstag in Osnabrück vor. Foto: Ilkay Karakurt

Osnabrück. Sie haben das Poopkidz aus ihren Namen gestrichen und kommen am Donnerstag, 7. Dezember, als Itchy in die Kleine Freiheit in Osnabrück. Ihren musikalischen Stil haben die drei Musiker aber beibehalten.