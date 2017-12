Nur für eine Nacht Reverend Hardy Hardon im Rosenhof in Osnabrück

Osnabrück. Reverend Hardy Hardon und seine Kapelle, die Hard-Ons, kommen für ein einziges Konzert am Samstag, 9. Dezember, in den Rosenhof in Osnabrück. Dort öffnet der Reverend die Church of Elvis und huldigt dem König aus Tupelo.

Im Jahr 2007 hatte Hardy Hardon eine Eingebung. Als der Katholikentag in Osnabrück stattfand, trug ihm der 40 Jahre zuvor gestorbene Elvis Presley auf, eine Kirche zu gründen, die seinen Namen trägt. Von nun an trug er den Beinamen Reverend und war Vorstand der Church of Elvis. Grundlage der heiligen Messen bildet die unsterbliche Musik des King of Rock’n’Roll, Elvis Presley, der am 8. Januar 1935 in dem Städtchen Tupelo im US-Bundesstaat Tennessee das Licht der Welt erblickte. Der Reverend kehrt nur für eine Nacht zurück.

Das Konzert von Reverend Hardy Hardon and the Hard-Ons beginnt am Samstag, 9. Dezember, um 20 Uhr. Eintritt: 19,40 Euro. Tickets erhältlich in den Geschäftsstellen der Tageszeitung oder unter www.deinticket.de.