Flucht über Garagendächer Feiernde Polizisten schnappen Einbrecher in Osnabrück

Osnabrück. Mit einer spektakulären Flucht über Garagen- und Terrassendächer flüchtete am Dienstag ein auf frischer Tat ertappter Einbrecher vor der Osnabrücker Polizei. Sein Glück währte jedoch nur kurz: Der polizeibekannte Mann wurde später von Polizisten festgenommen, die in der Hasestraße ihre Weihnachtsfeier abhielten.

Der Reihe nach: Gegen 17.05 Uhr hörte nach Angaben der Polizei eine Bewohnerin eines Hauses am Eschenweg im Osnabrücker Stadtteil Dodesheide ein verdächtiges Geräusch im Nachbarshaus. Die alarmierte Polizei suchte das Gebäude schließlich ab und traf dabei auf einen Einbrecher. Der Mann flüchtete daraufhin auf waghalsige Art und Weise durch ein Fenster im ersten Obergeschoss und setzte seinen Weg über Garagen- und Terrassendächer fort. Die Beatmen verfolgten den Täter, verloren ihn jedoch nach einiger Zeit aus den Augen.

Das Glück des der Polizei schon bekannten Mannes währte jedoch nicht lang: Er kehrte gegen 19.45 Uhr ausgerechnet in ein Lokal an der Hasestraße ein, in dem eine Gruppe von Polizisten gerade ihre Weihnachtsfeier abhielten. Die Beamten waren zwar über den Einbruch nicht informiert, allerdings war ihnen bekannt, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Sie nahmen den 39-Jährigen fest und übergaben ihn den gerade im Dienst befindlichen Kollegen.

Dabei stellte sich anhand von Spuren heraus, dass es sich um den Einbrecher vom Eschenweg handelte. Er wurde noch am Dienstagabend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittler der Osnabrücker Polizei prüfen nun, ob der Mann noch für weitere Einbrüche als Täter infrage kommt.