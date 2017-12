Trauerfeier für Coppenrath Zoo Osnabrück am Donnerstag ab 13 Uhr geschlossen

Zoo Osnabrück am Donnerstag ab 13 Uhr geschlossen MEC öffnen

Der Zoo Osnabrück schließt wegen der Trauerfeier für Reinhard Coppenrath am morgigen Donnerstag, 7. Dezember, bereits um 13 Uhr. Foto: David Ebener

Osnabrück. Der Zoo Osnabrück schließt am morgigen Donnerstag, 7. Dezember, bereits um 13 Uhr. Nach eigenen Angaben will der Zoo seinen Mitarbeitern ermöglichen, an der Trauerfeier für Ehrenpräsident Reinhard Coppenrath teilzunehmen.