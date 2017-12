Dieselskandal Bisher keine Betrugsdiesel in der Region Osnabrück stillgelegt

Osnabrück. Ohne Werkstattbesuch keine Zulassung: Im Dieselskandal droht Besitzern bestimmter VW-Autos die Stilllegung ihrer Fahrzeuge, sollte kein Softwareupdate aufgespielt werden. Halter in Stadt und Landkreis sind – bis jetzt – nicht betroffen.

Darum geht es: Volkswagen hatte jahrelang Dieselfahrzeuge mit einer Software so manipuliert, dass sie zwar auf dem Prüfstand Abgasgrenzwerte einhalten. In der Alltagssituation auf der Straße jedoch stoßen die Motoren weitaus mehr Schadstoffe aus. Seit rund zwei Jahren ruft der VW-Konzern nach und nach betroffene Fahrzeuge in die Werkstätten, um ein kostenloses Softwareupdate aufzuspielen. Dabei setzt der Wolfsburger Konzern seinen Kunden eine Frist von 18 Monaten.

Schäden durch Software vermutet

Das Angebot stößt offenbar jedoch nicht bei allen Haltern auf positive Resonanz. So fürchten Besitzer Spritmehrverbrauch und Schäden unter anderem am Rußpartikelfilter – und lassen deswegen die angebotenen Werkstatttermine verstreichen. In diesen Fällen kommt das Kraftfahrtbundesamt (KBA) ins Spiel, das den jeweils zuständigen Zulassungsbehörden empfiehlt, nicht geupdatete Fahrzeuge nach einer Frist von vier Wochen stillzulegen. Im Fokus steht aktuell in erster Linie das Volkswagen-Modell Amarok, bei dem die von VW gesetzte Frist für viele Fahrzeuge demnächst ausläuft beziehungsweise schon ausgelaufen ist.

Bisher keine Stilllegungen in der Region

Noch ist es nach Recherchen unserer Redaktion in unserer Region allerdings nicht zum Zulassungsentzug gekommen: In der Stadt Osnabrück habe die zuständige Behörde bislang jedenfalls keine Stilllegungsverfügungen ausstellen müssen, teilt Stadtsprecher Sven Jürgensen auf Anfrage mit. Auch habe die Stadt bisher keine Stilllegungen angekündigt. „Wenn der Zulassungsbehörde der Stadt Osnabrück angezeigt wird, dass trotz Aufforderung kein Update durchgeführt wird, dann wird eine Frist von vier Wochen gesetzt und danach gegebenenfalls ein Stilllegungsverfahren durchgeführt“, so Jürgensen. (Weiterlesen: Umgang mit der Dieselkrise entzweit VW und Autohändler)

Frist von vier Wochen

Im Landkreis sei drei Haltern die Stilllegung angekündigt worden, sagt hingegen Landkreis-Sprecher Burkhard Riepenhoff. Diese haben beziehungsweise hatten jedoch einen Werkstatttermin, um das Update aufspielen zu lassen. Auch die Kreisverwaltung gewährt den Haltern der Autos eine Frist von vier Wochen für einen Besuch in der Werkstatt, so wie es das Kraftfahrtbundesamt empfohlen hat.

Dass es bei den bisher niedrigen Fallzahlen bleibt, steht nicht zu erwarten: Vielmehr könnten künftig deutlich mehr Fahrzeughalter betroffen sein. Der im Amarok verbaute Betrugsdieselmotor EA189 befindet sich auch in anderen, in höheren Stückzahlen als der Amarok verkauften Fahrzeugen des VW-Konzerns – beispielsweise im Passat oder auch in Audi-, Skoda- und Seat-Modellen.