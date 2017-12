Partys am Jahreswechsel Hier wird in Osnabrück an Silvester 2017 gefeiert

Osnabrück. Zum Jahreswechsel lassen die Osnabrücker wieder die Sektkorken knallen: In vielen Clubs, Diskotheken und Veranstaltungsorten wird zu Silvesterpartys geladen. Unsere Redaktion hat einige Möglichkeiten zusammengestellt, wo sich die Silvesterparty 2017 feiern lässt.

In der Lagerhalle steigt ab 19 Uhr eine große Silvesterparty 2017 mit warmem und kaltem Buffet. Wer nur tanzen und trinken möchte, kann sich ein vergünstigtes Ticket holen und ab 21 Uhr der Musik von Pulp Fiction sowie Djane Kirsten lauschen. Im Vorverkauf kostet der Eintritt 39,50 Euro beziehungsweise 17,50 Euro. Wer das Buffet beackern möchte, sollte sich schnell um Tickets kümmern: Traditionell ist der kulinarische Teil des Abends zügig ausverkauft. Parallel findet in der Lagerhalle die Silvester-Gala des Thiele-Neumann-Theaters statt. Aufgeführt wird das Stück „Geliebter Lügner“, das von einem Drei-Gänge-Menu flankiert wird. Tickets kosten 54,50 Euro – sie sind in der Lagerhalle beziehungsweise auf www.lagerhalle-osnabrueck.de erhältlich

Livebands in der Osnabrückhalle

In der Osnabrückhalle haben Besucher ebenfalls die Möglichkeit, mit oder ohne Buffet ins Rennen um den schönsten Jahreswechsel zu gehen. Bei der Silvester Dance Night 2017 sorgen die Livebands „The Kaiserbeats“ und „Royal Flash“ für Partystimmung, DJ Christian ist für die Beschallung von den Plattentellern zuständig. Silbertickets kosten 27,50 Euro, Goldtickets mit Buffet und freien Getränken bis 22.30 Uhr liegen bei 77,50 Euro. Vorverkauf entweder in der Osnabrückhalle oder im Internet auf www.osnabrueckhalle.de.

Klangfeuerwerk im Alando

Auch das Alando rüstet sich für die große Silvesterfeier 2017. In sechs verschiedenen Areas gibt es Musik für jeden Geschmack, unter anderem mit den Live-Bands „Lounge Society“ und „Route 66“. Das angekündigte Highlight ist das traditionelle Klangfeuerwerk über der Hase. Karten kosten im Vorverkauf 27 Euro und sind auf www.alando-palais.de verfügbar.

Feuerwerk und Freibier

Im Bastard Club an der Bohmter Straße versprechen „Onkel Tom“ sowie 50 Liter Freibier einen etwas anderen Abend für 19,80 Euro Eintritt. Als DJs sind Wrecking Crew und DJ Rogge gebucht, Start ist um 20 Uhr (Tickets gibt es hier). Für schmale 12 Euro beginnt um 20 Uhr im Rosenhof das Silvester Clubbing mit dem Besten aus den 90ern, 00ern und dem Besten von heute. Die Veranstalter werben mit einem großen Feuerwerk und reichlich Sekt (Tickets gibt es hier).

Glänzendes Silvester

„Feel the Beat“ heißt es an Silvester 2017 im Hyde Park am Fürstenauer Weg. Ab 22 Uhr läuft Rock, Indie Pop und Hits aus den vergangenen Jahrzehnten. Der Eintritt kostet fünf Euro, Sekt ist im Angebot. Eine Stunde früher beginnt im Sonnendeck die Silvesterparty 2017. Für 69 Euro gibt es ein All-Inclusive-Angebot mit freien Getränken, Special Cocktails, einem Mitternachts-Curry-Snack und Musik von DJ Cino. Die Eintrittskarten sind entweder während der Bürozeiten (montags, dienstags, donnerstags und freitags von 10 bis 15 Uhr sowie mittwochs von 13 bis 15 Uhr) oder per E-Mail ( nele@sonnendeck.biz) erhältlich

Eine glänzende Silvesternacht 2017 erwartet die Gäste im Glanz & Gloria an der Karlstraße. Freisekt und ein laut Veranstalter „amtliches“ Feuerwerk sollen für die passende Stimmung sorgen. Tickets gibt es im Glanz und im Kartenwerk an der Dielinger Straße.

Feuerwerk und Psytrance

Um 23 Uhr geht es im Nize Club an der Dammstraße zur Sache. Wer zehn Euro Eintritt zahlt, bekommt einen Begrüßungssekt und darf sich am Gratis Finger Buffet laben. Zum Jahreswechsel gibt es ein Glas Sekt umsonst und ein Feuerwerk. Im Virage beginnt die Party bereits um 21 Uhr. Im Vorverkauf ( Tickets hier) kostet ein Ticket 40 Euro, alle Getränke sind inklusive. Das Works an der Neulandstraße lädt unter dem Motto „Das basst schon“ zu Psytrance, Goa und Progressive ein. Los geht es um 22 Uhr, der Eintritt kostet 15 Euro.

Silversterrave und letzte Party

Zum Silvesterrave 2017 laden die Macher des Clubs Dr. Vogel ein. Beginn an der Dammstraße 2 ist um 23 Uhr. Das Neo feiert indes die New Year Celebration für 20 Euro Eintritt. Die Besucher erwartet eine Party auf drei Ebenen unter anderem mit Sektempfang, Fingerfood und Brillantfeuerwerk. In der Kleinen Freiheit wird wohl zum letzten Mal zu einer Silvesterparty geladen. Gas geben können Besucher für acht Euro mit Freisekt, Berlinern und einem Feuerwerk um Mitternacht. Tickets gibt es in der Freiheit oder im Kartenwerk an der Dielinger Straße.