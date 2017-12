Rat für Bewerbung um Modellversuch Osnabrück will Tempo 30 auf Hauptstraßen testen

Osnabrück. Jetzt muss nur noch das Land zustimmen, dann kann die Stadt erproben, was ein Tempolimit von 30 Stundenkilometern auf Osnabrücks Hauptverkehrsstraßen bringt. Der Rat stimmte jetzt mit den Stimmen von SPD, Grünen, FDP, Linken und dem Mitglied der Piraten zu, dass sich die Stadt mit dem Schloss- und Johannistorwall, der Martinistraße sowie der Iburger Straße für einen Modellversuch bewirbt.

Das Land Niedersachsen will auf ausgewählten Streckenabschnitten in verschiedenen Kommunen untersuchen, welche Effekte eine Reduzierung der Geschwindigkeit von 50 auf 30 Stundenkilometer auf den Verkehrslärm, die Luftreinhaltung und den Verkehrsfluss haben. Außerdem untersucht werden sollen die Akzeptanz, die Auswirkungen auf den Fuß- und Radverkehr und auf den öffentlichen Personennahverkehr. Der Versuch ist auf drei Jahre angelegt. Bis Ende Januar muss die Stadt ihre Bewerbung beim Niedersächsischen Verkehrsministerium abgegeben haben.

Schon im März hatte eine Ratsmehrheit aus SPD, Grünen, FDP, Linken und UWG/Piraten die Verwaltung beauftragt, sich um eine Teilnahme am Modellversuch zu bemühen – und zwar vorrangig für die Straßen mit der höchsten Stickoxidbelastung. Außerdem sollen die Auswirkungen der Neumarktsperrung bei der Auswahl besonders berücksichtigt werden. Mittlerweile hat das Land seine Bedingungen präzisiert und die Stadt eine Vorauswahl getroffen.

Ins Rennen gehen nun der Wallringabschnitt Schlosswall/Johannistorwall, der laut Verwaltung am meisten den Bedingungen den Landes und des Ratsauftrages von März 2017 entspricht, die Iburger Straße (Rosenplatz bis Pattbrede) und die Martinistraße. Sowohl Iburger als auch Martinistraße würden als Tempo-30-Strecken allerdings den Busverkehr vor Probleme stellen.

Hitzige Debatte

Ganz und gar nicht damit einverstanden sind die CDU und der Bund Osnabrücker Bürger (BOB). Anette Meyer zu Strohen (CDU) kritisierte hohe Kosten und bürokratischen Aufwand für die Stadt. „Die umweltpolitischen Argumente sind wenig überzeugend“, sagte sie, auch erschließe sich ihr nicht, wie ein Tempolimit auf dem Wall „zu einer nennenswerten Steigerung der Verkehrssicherheit beitragen kann.“ Kerstin Albrecht (BOB) warnte gar, Tempo 30 auf dem Schloss- und Johannistorwall bedeute „das wirtschaftliche Aus für das Oberzentrum Osnabrück.“ Es wäre sinnvoller, den Verkehrsfluss durch eine grüne Welle gleichmäßiger zu machen.

Wulf-Siegmar Mierke (UWG), der im Stadtentwicklungsausschuss noch dafür war, hat mittlerweile seine Meinung geändert – weil sich die Stadt für drei Jahre an den Modellversuch binden würde und dann keinerlei Veränderungen in den betroffenen Straßen umsetzen könnte. „Wir sollten uns Gedanken darüber machen, wie wir bei der Ampelschaltung eine Verbesserung des Verkehrsflusses erreichen können“, meinte auch er. Auch Katharina Pötter (CDU) warnte davor, dass die Stadt drei Jahre baulich nichts in den betroffenen Straßenabschnitten ändern könnte.

Michael Kopatz (Grüne) hielt dagegen: „Der Expertenbeirat des Bundesverkehrsministers empfiehlt einstimmig, Tempo 30 innerorts als Regelgeschwindigkeit zu machen.“ Die Ergebnisse einer Studie des Umweltbundesamtes sprächen ebenfalls für das Experiment. „Eine Sache ist Fakt“, so Kopatz: „Dass der Lärm sich dramatisch reduziert, um zwei bis drei Dezibel.“ Und außerdem bedeute Tempo 30, dass sich der Bremsweg gegenüber Tempo 50 halbiere – was wiederum zu mehr Sicherheit auf den Straßen führe. Kopatz‘ Fazit: „Wir haben wenig zu verlieren, aber viel zu gewinnen.“

Heiko Panzer (SPD) warf CDU/BOB vor, „Lobbyarbeit aus der Windschutzscheibe“ zu machen. Und: Ein Verkehrsrechner, der den Stadtverkehr neu berechne, koste ein Vielfaches mehr als der Modellversuch.

Nils Ellmers von den Piraten nannte als Hauptargument für den Tempo-30-Versuch die Verringerung des Unfallrisikos. Oliver Hasskamp (FDP) wiederum sprach sich wegen der Lebensqualität der Wallbewohner für Tempo 30 aus, da die Geschwindigkeitsreduzierung zu einer erheblichen Lärmminderung führen würde. Und Thomas Thiele (FDP) betonte: „Es ist doch nur ein Modellversuch. Ich weiß gar nicht, wieso hier so einen riesen Popanz aufgebaut wird. Dieser Antrag ist goldrichtig.“

Das letzte Wort hatte Oberbürgermeister Wolfgang Griesert (CDU), der – wie schon im März – gegen den Antrag stimmte. „Wir sollten versuchen, solche Dinge digital zu simulieren und nicht die Bürger in einem Feldversuch zu Probanden machen.“ Die Stadt arbeite gerade an ihrem neuen Luftreinhalteplan – und die bisherigen Messungen dafür wären hinfällig, wenn der Tempo-30-Versuch umgesetzt würde.

Durchsetzen konnten sich die Tempo-30-Gegner nicht. Das letzte Wort wird damit Hannover haben.