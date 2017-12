Adventstürchen-Aktion im Dom Osnabrücker Kinder finden 1000 Jahre alte Kohle

Osnabrück. Echt abenteuerlich ging es am Dienstag bei der Adventstürchen-Aktion im Dom und Diözesanmuseum zu. Museumspädagogin Jessica Löscher, die das Angebot organisiert hatte, führte die Kinder wie versprochen in einen geheimen Stollen unter dem Altar, in dem im 11. Jahrhundert, also vor etwa 1000 Jahren, wertvolle Reliquien eingelagert worden sind

Überliefert ist, dass in dem niedrigen Stollen die Gebeine der beiden Märtyrer Crispin und Crispinian, die als Heilige verehrt werden, den Brand des Doms überdauert haben. Die Schreine, in denen ihre Knochen heute Teil des Domschatzes sind, wurden erst später angefertigt. Darauf wies bei der Führung Ellinor Fischer von der Osnabrücker Stadt- und Kreisarchäologie hin. Löscher, die den durch eine Tür in der Rückwand des Altars zugänglichen Stollen selber noch nicht kannte, hatte dafür gesorgt, dass die Expertin, die vor zehn Jahren an einer umfangreichen Grabung in dem Stollen beteiligt war, die Kinder begleitete.

Vier Meter langer Stollen

Fischer führte die Kinder in zwei Gruppen über eine steile Treppe in den rund vier Meter langen Stollen. Unten setzten sich alle hin und Fischer erklärte den Kindern, was über den Gang bekannt ist, der lange Zeit in Vergessenheit geraten war und erst vor etwa 100 Jahren wiederentdeckt wurde. Wie genau es früher dort unten ausgesehen hat und wie die Reliquien dort aufbewahrt wurden, wissen die Archäologen nicht. Eine Untersuchung von Kohleresten aus dem Mörtel, mit dem das alte Mauerwerk verputzt ist, hat ergeben, dass sie aus Zeit um 1020 stammen.

Als ihnen Fischer das Verfahren der Datierung erklärt hatte, suchten die Kinder im Schutt auf dem Boden nach Kohleresten. Finja fand ein etwa fingernagelgroßes Stück, das sie , nachdem sie es stolz vorgezeigt hatte, sogar mitnehmen durfte. Unheimlich fanden die Kinder den alten Stollen übrigens nicht. Einzig anfangs, als das Licht erst nicht funktionierte, waren sich alle nicht so sicher, ob sie sich wirklich in die Tiefe vorwagen sollten.

Blick in die Sakristei

Nachdem sie den Stollen inspiziert hatten, öffneten Löscher und Domküster Rolf Bessmann noch zahlreiche weitere Türen für die Kinder. Sie durften sich die Sakristei ansehen, in der Gewänder von Priestern, Messdienern und weitere Gegenstände für Gottesdienste aufbewahrt werden. An seinem Computer, mit dem er das Licht und alle Anlagen im Dom steuern kann, ließ Bessmann sogar noch komplett außer der Reihe eine Glocke des Doms für die Kinder läuten. Schließlich öffnete er noch die Tür zur alten Kanzel.

Letzte Station des Rundgangs war ein Besuch im Diözesanmuseum, in dem Löscher den Kindern die Reliquienschreine zeigte, in denen die früher im Stollen gelagerten Gebeine heute verwahrt sind. Ganz zum Schluss durften die Mädchen und Jungen auch im Museum noch ein Türchen öffnen – nämlich die sonst abgeschlossene Tür eines alten Sakristei-Schranks, der heute im Museum gezeigt wird. Bevor sie den Schrank berühren durften, mussten sich zum Schutz des alten Holzes erst alle weiße Stoffhandschuhe überziehen. Emma war die Aufgabe vorbehalten, den Schlüssel umzudrehen – sie fand in dem Schrank einen in Silberpapier eingeschlagenen Schatz, nämlich eine Kiste mit Süßigkeiten.