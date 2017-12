In jeder Ecke etwas Neues Moderne neue Räume im Osnabrücker Büro von Lührmann

ansk Osnabrück. Das kürzlich umgestaltete Büro des Maklerunternehmens Lührmann am Standort Osnabrück ist bunt, modern und ausgefallen.

Stolz zeigt Achim Weitkamp, Geschäftsführender Gesellschafter von Lührmann Deutschland, die neuen Räume des Unternehmens. Inspiriert durch Reiseeindrücke und mit zusätzlichem Input seiner Mitarbeiter hat er die mehr als 580 Quadratmeter gestaltet. In seinem Büro hängt ein Rennrad an der Wand, daneben von ihm selbst gewerkelte „Hirschgeweihe“ aus Sattel und Lenkrad.

Highlight Bar

Überall sind kleine Details versteckt. An den Wänden hängen Bildschirme, auf einem läuft ein Film: Eine Uhr, die von Bauarbeitern in Echtzeit erbaut wird. 24 Stunden lang bauen sie minutengenau die Ziffern um. Große Musik-Boxen stehen in den Ecken, eine Lichtorgel hängt an der Decke, moderne Barstühle und Tische stehen vor einer Bar aus bunten Steinen am Eingang. Die Getränke auf den Regalen sind nicht nur Deko: Freitags zum Ausklang der Arbeitswoche oder zu besonderen Anlässen können sich die Mitarbeiter zusammensetzen und bedienen.

Im Konferenzraum neben der Eingangstür hängen bunte Karten an Gummibändern, die zum einen Sichtschutz sind, zum anderen ein Deko-Highlight. Auf der einen Seite führt durch Glastüren ein neuer Balkon, auf der anderen Seite guckt zwischen verschiebbaren, von der Decke hängenden Tauen, die neue Bar hervor. Es ist eine Wand, die eigentlich keine ist.

Die Büros sind offen und hell. Kein Büro gleicht dem anderen, jedes ist anders gestaltet. Mal bunt, mal schlicht, Vintage und modern. In jeder Ecke verstecken sich kleine Details. Zwischen dem Grün einer bepflanzten Wand schütteln kleine Wackel-Tänzerinnen ihre Köpfe, in den unterschiedlichen Bilderrahmen stehen verschiedene Sprüche auf Postkarten, eine Weltkarte hängt an einer Wand. Auch gibt es eine Legowand und eine, an der eine Holzeisenbahn befestigt ist. Sie umrundet eine Tafel, auf die Mitarbeiter mit Kreide Notizen machen können. Selbst die Toiletten sind alles, aber nicht normal: Es gibt Vogelgezwitscher und Toilettenrollenhalter aus alten Schallplatten.

Was bringt die moderne Einrichtung?

„Die Türen der Büroräume stehen immer offen“, erklärt Weitkamp. Ziel soll es sein, dass die Kommunikation der Mitarbeiter gestärkt wird. Auch können sich die Mitarbeiter durch die Glaswände sehen, sodass ständiger Kontakt entsteht. Vor allem die Sitzmöglichkeiten in den Fluren, die auf den ersten Blick eher dekorativ wirken, mögen die Mitarbeiter. Dass die Kollegen die Büros cool finden und sich in den Räumen wohlfühlen, sollte die Hauptsache der großen Umgestaltung sein. Aber auch die Kunden seien jedes Mal überrascht, wenn sie das erste Mal die Räume betreten. Vieles ist einfach mehr Dekoration, als dass es wirklich genutzt wird. Die Lego-Wand oder der Box-Sack zum Beispiel. Die Jukebox soll aber öfters genutzt werden.

Und was sagt ein Experte dazu? Offene Türen und Wände könnten die Art des Miteinanders positiv beeinflussen, erklärt Professor Karsten Müller, Arbeits- und Organisationspsychologe am Institut für Psychologie der Universität Osnabrück. Wenn das zur Organisationskultur des Unternehmens und der Mitarbeiter passe, helfe es den Mitarbeitern bei der Kommunikation. Sollte in solchen Strukturen jedoch Misstrauen entstehen, könne aus dem „goldenen Rahmen“ auch ein goldener Käfig, ein sozialer Druck, entstehen. Dekoration sei da weniger ein Thema, wohl aber das Raumklima und die Ergonomie der Büroräume. Jedoch legten moderne Büros in der Regel Wert auf diese Aspekte. Ist ein Büro modern ausgestattet, zeige das zudem Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern, betont der Fachmann.