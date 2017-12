Gärten und die Gesichter ihrer Besitzer Landkreis gibt neues Buch über Gartenkultur im Osnabrücker Land heraus

Bad Iburg. 24 private Gartenbesitzer haben ihre Gartentore geöffnet und die Autorin Imma Schmidt und den Fotografen Helmut Schmidt hereingelassen. Ein Jahr später liegt das Resultat frisch aus der Druckerei vor: der opulente Bild- und Textband „Gärten und Gartengesichter im Osnabrücker Land“.

Bei der Vorstellung des Buches im Rittersaal des Iburger Schlosses ordnete Landrat Michael Lübbersmann es als noch fehlenden Baustein in den Beiträgen zur Kulturgeschichte des Osnabrücker Landes ein. „Aller guten Dinge sind drei“, sagte er: Nachdem der Landkreis vor vier Jahren ein Standardwerk über Schlösser und Burgen der Region und vor zwei Jahren eines über Kirchen und Kirchenburgen herausgegeben hatte, soll das neue Buch nun einerseits über die lange Gartentradition im Osnabrücker Land aufklären und andererseits gelungene Beispiele privater Gärten zeigen.

Stimmungsvolle Bilder und Beschreibungen

Den Hauptteil des Buches nehmen stimmungsvolle Bilder und Beschreibungen ausgesuchter Gärten im Landkreis ein. Autorin Imma Schmidt, die zugleich Landschaftsarchitektin und Pressesprecherin der Landesgartenschau Bad Iburg 2018 ist, habe zunächst gedacht: „O Gott, noch ein Gartenbuch?“ Aber dann habe sie die Chance gesehen, den Blick auf die Gärten zu erweitern um Blicke „in die Gesichter der Gärtnerinnen und Gärtner“. Schmidt gelingt es, deren Motivationen zu erspüren, weshalb sie so viel Liebe, Zeit und sicherlich auch Geld opfern. Sie zeigt, wie sich Garten und Gärtner ineinander widerspiegeln. Und sie fand, dass das Zitat von Fürst Pückler auch für die porträtierten Gärtner im Osnabrücker Land gilt: „Wer mich ganz kennen will, muss in meinen Garten, denn mein Garten ist mein Herz.“

Von Menslage im Norden bis Bad Laer im Süden

Kenner der Szene hatten eine Vorauswahl von 40 Gärten getroffen. Die haben Imma Schmidt und der (nur zufällig namensgleiche) Fotograf Helmut Schmidt im Frühsommer 2016 bereist, von Menslage im Norden bis Bad Laer im Süden. Die Schlossgärten von Ippenburg, Hünnefeld und Gesmold klammerten sie aus, weil die schon ausreichend beschrieben worden sind. Es ging ihnen mehr um die weniger bekannten Beispiele privater Gärten. Dabei stießen sie auf ländliche Paradiese mit weit geöffneten Landschaftsfenstern ebenso wie auf kleine Wohlfühloasen in Siedlungsgärten. Abfolgen von „Gartenzimmern“ mit moderner Kunst oder witzigen Deko-Ideen waren dabei und auch üppige Bauerngärten mit sprießendem Obst und Gemüse, Refugien für Esel und Ziegen oder Feuchtbiotope, Brunnen, Teiche und plätschernde Bachläufe, wilde Naturgärten und sorgsam gepflegte formale Gärten mit abgezirkelten Beeten. „Die Auswahl war eine harte Nuss, aber nur 24 Gärten passten in das Buch“, blickte Schmidt auf die Qual der Wahl zurück, und entschuldigte sich nochmals bei allen Gartenbesitzern, die unberücksichtigt bleiben mussten.

Gezähmte Natur

Zur Buchvorstellung im Rittersaal sprach auch Karsten Igel, der als promovierter Historiker und gelernter Gärtner in Personalunion wie kein Zweiter berufen ist, aus der Gartengeschichte des Osnabrücker Landes zu berichten. Er schlug einen Bogen von den ältesten (1288) belegten Gärten am Südwesthang des Gertrudenbergs bis hin zum Wandel weg vom formalen Garten hin zum englischen Landschaftsgarten um 1800, der auch den zuvor barocken Garten des Osnabrücker Stadtschlosses erreichte. Igels Ausführungen sind ebenso wie ein Aufsatz von Pflanzenökologie-Professor Hans-Jörg Küster über das Wesen der gezähmten Natur diesseits des Gartenzauns in dem neuen Gartenbuch enthalten.