Neumarkt und Schlosswall zu hoch Deutlich mehr Stickstoffdioxid im November am Schlosswall

Osnabrück. Die am Schlosswall gemessene Stickstoffdioxidbelastung ist im November im Vergleich zum Vormonat deutlich gestiegen. Ein Grund: mehr Autos wegen der Neumarktsperrung.

Stickstoffdioxid (NO2): 49 Mikrogramm Stickstoffdioxid (NO2) pro Kubikmeter Luft (µg/m³) maß die Station am Schlosswall im Mittel im November. Auch in Oldenburg verzeichnete die Verkehrsstation diesen Wert, Hannover lag mit 48 Mikrogramm knapp darunter. In allen anderen Städten im Land waren die Werte deutlich geringer, wie aus vorläufigen Zahlen des Lufthygienischen Überwachungssystems Niedersachsen hervorgeht.

49 Mikrogramm sind eine deutliche Steigerung zum Vormonat. Im Oktober hatte die Messstation am Wall vergleichsweise geringe 39 µg/m³ gemessen.

Mehr Autos auf dem Schlosswall

Die gestiegene Stickstoffdioxidbelastung geht zum Teil auf den seit dem 13. Oktober gesperrten Neumarkt zurück. Von den dort täglich seither 12.600 Fahrzeugen weniger weichen 3600 Fahrer auf den Schlosswall aus, 9000 suchen sich andere Wege.

Auch am Neuen Graben (Neumarkt) waren die Werte im laufenden Jahr deutlich zu hoch, obgleich sich die Luft dort nach der Sperrung verbessert hatte.





Jahresgrenzwert wird wohl erneut verfehlt

Der Mittelwert am Schlosswall für die Monate Januar bis November liegt nun bei 44 Mikrogramm – zehn Prozent über dem Wert, den die EU am Jahresende als Grenzwert festlegt.

Jahreswerte erneut zu hoch

Schon jetzt ist klar: Die Jahresmittelwerte werden am Neumarkt und Schlosswall erneut deutlich überschritten – wie auch in den Jahren zuvor. Wegen des Überschreitens der Grenzwerte droht eine Klage der Deutschen Umwelthilfe. Sollte diese vor dem Verwaltungsgericht siegen, könnte dieses ein Fahrverbot für ältere Dieselfahrzeuge anordnen. Osnabrück setzt auf den Luftreinhalteplan, der die Verwaltung derzeit überarbeitet und über den der Rat im Frühjahr entscheiden soll. Zusätzlich hofft die Stadt auf eine zweistellige Millionensumme aus Berlin für Maßnahmen für ein besseres Stadtklima.

Feinstaub im Rahmen

Feinstaub (PM10): Die Station am Wall maß im November einen Mittelwert von 25 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft. Das sind vier Mikrogramm mehr als im Oktober und September; mit einem Mittelwert von 23 Mikrogramm für die Monate Januar bis November liegt der Wert aber weit unter der EU-Grenze von 40 Mikrogramm im Jahresmittel.

Der höchst gemessene Wert binnen 24 Stunden lag bei 52 Mikrogramm. 35 Überschreitungen von 50 Mikrogramm erlaubt die EU pro Jahr. Im laufenden elf Jahr sind es nun elf Überschreitungen am Schlosswall.